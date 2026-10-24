Lionel Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

En un evento celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo, el icónico futbolista argentino Lionel Messi fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. La ceremonia, presidida por los reyes Felipe y Letizia, y con la presencia de la Infanta Sofía, consagró a Messi como un referente no solo en el mundo del deporte, sino también como un ejemplo de compromiso social.
El jurado otorgó el premio al astro argentino "por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada acción solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud a los niños más desfavorecidos. Y porque se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y con respeto al juego colectivo".
La princesa Leonor, durante la entrega del galardón, resaltó la capacidad del deporte para generar un sentimiento universal. "Si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al mismo, ha sido con las grandes gestas deportivas. No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal, un instante, el gol que todos esperan, en el que cabe todo", afirmó.
La ceremonia de premios no se limitó al fútbol. La princesa Leonor también entregó las insignias que acreditan como galardonados a figuras destacadas en diversas disciplinas. Entre ellos se encuentran la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes), el escritor británico Julian Barnes (de las Letras), el historiador y periodista británico Timothy Garton Ash (Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales), la astronauta estadounidense Christina Koch (Premio de la Concordia), Kenichi Yoda del estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades), los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, el biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica), la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional) y otros.
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes, dotado con 50.000 euros, un diploma y una escultura diseñada por Joan Miró, reconoce la excelencia deportiva y el impacto social de los atletas que inspiran a la sociedad. La entrega de este prestigioso galardón consolida aún más el legado de Lionel Messi como uno de los mayores exponentes del deporte mundial y un modelo de compromiso con los más vulnerables.