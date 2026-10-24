Lionel Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

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El futbolista argentino Lionel Messi recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España, por su trayectoria deportiva, talento y labor solidaria. La princesa Leonor de España entregó el galardón en una ceremonia que también reconoció a otros destacados artistas, escritores y científicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 10:05 AM.
En Deportes y editada el 24/10/2026 10:10 AM.