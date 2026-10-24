Vaquero Busca la Unificación en Reyerta Contra Foster en San Antonio

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El boxeador mexicano Emanuel Vaquero se enfrentará a O'Shaquie Foster en San Antonio, Texas, buscando unificar los títulos superpluma de la OMB, FIB y CMB. Vaquero, satisfecho con su carrera y cerca del retiro, analiza el estilo de Foster y sus planes futuros tras la pelea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 10:18 AM.
En Deportes y editada el 24/10/2026 10:37 AM.