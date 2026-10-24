Vaquero Busca la Unificación en Reyerta Contra Foster en San Antonio

El púgile mexicano Emanuel Vaquero se prepara para una de las peleas más importantes de su carrera. Este sábado 24 de octubre, Vaquero se enfrentará a O'Shaquie Foster en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, en un combate con la promesa de unificar los títulos superpluma de la OMB, FIB y CMB. La reyerta representa la culminación de años de trabajo y dedicación para el boxeador de 31 años.
Vaquero analizó a su rival, describiendo a O'Shaquie Foster como un oponente difícil y elusivo. "Es un rival difícil, escurridizo… Habló de que va a venir a chocar conmigo, que me va a noquear. Yo puedo decir también mil cosas, sin embargo trabajé super enfocado principalmente de este estilo tan famoso de Foster que es de un peleador elusivo, siento que va a ser su carta fuerte." Vaquero confía en su preparación para contrarrestar el estilo de boxeo de Foster, aunque prefiere enfocarse en su propio desempeño en lugar de analizar exhaustivamente a su rival.
"La verdad, no me gusta tanto enfocarme en los peleadores que voy a enfrentar. Solamente he visto dos-tres veces a Foster. De ahí en fuera no soy un peleador que normalmente esté analizando a los peleadores. Solamente tengo la idea de qué hace Foster más o menos de cómo es su estilo, y sobre eso trabajo."
La victoria sobre Foster no solo significaría la unificación de los títulos, sino que también acercaría a Vaquero al estatus de campeón indiscutido de la división superpluma. "La verdad que ya e staría básicamente a nada de poder ser el indiscutido; dependemos mucho del resultado, pero de ganar, yo sería el principal interesado en buscar la unificación total de la división." Sin embargo, Vaquero reconoce la complejidad del proceso y la necesidad de analizar la situación del campeón actual de la AMB.
Vaquero se muestra contento con su actual posición como reinante de la división superpluma y confía en que su reciente campamento físico lo ha mantenido en buena forma. "Bien, la verdad me siento bien contento. El campamento que hemos hecho me ha hecho saber que estoy dentro del boxeo todavía, me siento fuerte, sólido , y esa parte, de alguna forma te deja tranquilo." Aunque la carrera de Vaquero se acerca a su final, planea seguir peleando durante al menos unas tres peleas más.
El boxeador también se muestra reservado ante la idea de convertirse en la cara del boxeo actual, aunque reconoce que una victoria sobre Foster le daría un impulso significativo en el ámbito nacional. "No sé, no me gusta tanto pensar en esa parte. Siento que de ser el boxeador que gane la pelea con Foster, de alguna forma, me va a ayudar a meterme ahí en los peleadores más sonados, al menos en México."
Vaquero se declara satisfecho con su carrera y agradecido por todo lo que ha logrado. "No, no, no, me siento satisfecho, me siento pleno, completo, y muy agradecido con todo lo que ha pasado. Sólo quería el campeonato mundial y ahora, volteando hacia atrás, vemos todo lo que he conseguido. Creo que me ha ido muy bien, la verdad, no hay nada que necesite." Ahora, con la unificación en la mira, Vaquero busca seguir cosechando logros importantes en su carrera.