Gilberto "Morita" Mora entrena al 100% con Tijuana y evalúan su reaparición en el Apertura 2026

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El joven mediocampista Gilberto "Morita" Mora ya entrena al 100% con el primer equipo de Tijuana y podría reaparecer en los próximos compromisos del Apertura 2026. Aunque el cuerpo técnico, dirigido por Sebastián Abreu, no ha fijado una fecha exacta para su regreso, su reintegración será paulatina para no precipitar su recuperación tras una inflamación en la cadera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 01:34 PM.
En Deportes y editada el 26/10/2026 01:37 PM.