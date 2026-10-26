Gilberto "Morita" Mora entrena al 100% con Tijuana y evalúan su reaparición en el Apertura 2026

El juvenil Gilberto Mora ya se ha reintegrado a las prácticas con la totalidad del plantel de Xolos, acumulando varios días de trabajo con el primer equipo. Sergio Almaguer, auxiliar técnico de Sebastián Abreu, confirmó que el futbolista de 18 años ya se encuentra al cien por ciento de sus capacidades, aunque su reaparición en cancha será manejada con cautela.“Él ya está entrenando, está al cien por ciento y bueno, todos lo necesitamos, ¿no? Como a los jugadores que forman el plantel. Seguramente en los partidos siguientes estará, estará en algún momento”, declaró Almaguer en conferencia de prensa. El cuerpo técnico evitará acelerar el proceso, evaluando sus sensaciones físicas después de cada sesión antes de darle minutos en un partido oficial.La recuperación de "Morita" llega en un momento clave para Tijuana, que busca sostener la dinámica positiva que mostró en la Jornada 14 al vencer 4-1 a Santos Laguna. El equipo fronterizo tiene pendiente el duelo de la Jornada 7 ante el Club América, programado para el próximo miércoles.Aunque Almaguer no confirmó que Mora esté disponible para ese encuentro específico, dejó abierta la posibilidad de que forme parte de la convocatoria en el tramo final del torneo. El auxiliar destacó que contar con jugadores recuperados amplía las opciones tácticas de Abreu y fortalece la competencia interna. “La clave fue la unión. La gestión también, en este caso del entrenador Sebastián, el dar confianza y lanzar a la cancha en Toluca a seis jugadores que no venían participando normalmente de inicio”, explicó, señalando que esta profundidad le da tranquilidad al cuerpo técnico para cerrar los partidos con garantías.La evolución positiva de Mora permite dejar atrás una etapa complicada. El mediocampista, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad, había enfrentado una pubalgia y una lesión en el tobillo derecho al inicio del semestre, antes del Mundial 2026.Su más reciente contratiempo fue una inflamación en la cadera, detectada tras el partido del 20 de septiembre y asociada al desgaste físico, según explicó el propio entrenador Sebastián Abreu. Por ello, la directiva y el cuerpo médico de Tijuana han optado por una estrategia de reintegración progresiva, asegurando que el juvenil solo vuelva a la competencia oficial cuando mantenga sensaciones físicas óptimas y estables durante los entrenamientos.