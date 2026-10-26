México brilla en la Gala del Balón de Oro 2026: Julián Quiñones, Scarlett Camberos y América Femenil

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México tiene una presencia histórica en la Gala del Balón de Oro 2026 en Londres, con tres nominaciones de alto nivel. Julián Quiñones destaca por su desempeño en el Mundial y como goleador de la Saudi Pro League; Scarlett Camberos brilla por sus números ofensivos y liderazgo de asistencias; y América Femenil compite como mejor equipo tras conquistar la histórica Concacaf W Champions Cup y el título local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 26/10/2026 09:10 AM.