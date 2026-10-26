México brilla en la Gala del Balón de Oro 2026: Julián Quiñones, Scarlett Camberos y América Femenil

El año 2026 ha sido decisivo para el delantero Julián Quiñones. Durante el Mundial, bajo la dirección de Javier Aguirre, se consolidó como una pieza clave del ataque mexicano al anotar cuatro goles, demostrando una capacidad de definición determinante en el área.Previo a su participación en la justa mundialista, Quiñones cerró la campaña como el máximo goleador de la Saudi Pro League con el Al-Qadsiah. El mexicano anotó 33 goles, superando en la tabla al inglés Ivan Toney (32 goles con el Al-Ahli) y al portugués Cristiano Ronaldo (28 goles con el Al Nassr), lo que respalda sólidamente su nominación al premio individual.Por el lado femenil, Scarlett Camberos tuvo una temporada 2025-2026 extraordinaria con el Club América, acumulando 42 contribuciones de gol (25 anotaciones y 17 asistencias). Estas cifras la colocaron como la quinta jugadora con más participaciones ofensivas entre las 30 nominadas al Balón de Oro, solo detrás de Pernille Harder (47), Bunny Shaw (46), Caroline Weir (45) y Ewa Pajor (44).Además, Camberos se destacó como la máxima asistidora de todas las nominadas y ocupó el noveno puesto en la lista de goleadoras, consolidándose como un pilar fundamental en el ataque del conjunto azulcrema.La nominación de América Femenil al premio de mejor equipo femenil está respaldada por una cosecha de títulos sin precedentes. El principal argumento es la conquista de la Concacaf W Champions Cup, el primer título internacional en la historia de un equipo mexicano, logrado tras vencer al Washington Spirit en la final.En el plano local, las Águilas rompieron una racha de dos finales perdidas consecutivas para alzarse con el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Para cerrar un año redondo, el conjunto también se impuso a Tigres para ganar el Campeón de Campeonas, confirmando su dominio absoluto en el fútbol mexicano y fortaleciendo sus méritos ante la academia del Balón de Oro.La Gala del Balón de Oro 2026, que reunió a la élite del fútbol mundial, pudo seguirse a través de la plataforma de streaming DAZN, permitiendo a la afición mexicana ser testigo de cómo sus representantes compiten por el máximo reconocimiento individual y colectivo del deporte rey.