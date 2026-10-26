Saúl Canelo Álvarez llega a Riad con recibimiento mexicano y confirma su pelea ante Christian Mbilli

Este domingo 25 de octubre, Saúl "Canelo" Álvarez aterrizó en Riad, Arabia Saudita, en medio de un clima de tensión derivado de los recientes ataques registrados en la capital saudí, incluidos bombardeos que alcanzaron aeropuertos el pasado 11 de octubre. La Plataforma Nacional de Alerta Temprana de la ciudad había emitido una advertencia sobre un peligro potencial, información que el promotor y consejero de la Corte Real saudí, Turki Alalshikh, replicó en sus redes sociales.Sin embargo, el ambiente para el boxeador mexicano fue festivo. Canelo fue recibido con flores blancas, música mexicana, bailes folclóricos de Jalisco y un numeroso grupo de aficionados que portaban banderas de México y corearon su nombre. El tapatío saludó a los presentes y atendió a la prensa, mientras Alalshikh confirmaba que el campeón le aseguró su decisión de subir al ring "pase lo que pase".La cartelera, que se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena, tiene como combate principal el duelo por el título de las 168 libras. Christian Mbilli realizará la primera defensa de la corona que obtuvo en esa división, mientras que Álvarez busca volver a ser campeón mundial supermediano.El mexicano regresará al cuadrilátero después de una operación en el codo y de ceder los cuatro cinturones que ostentaba al caer ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium. A sus 35 años, Canelo acumula un récord de 63 triunfos, tres derrotas y dos empates, además de campeonatos mundiales en cuatro categorías.La velada contempla un total de 10 peleas y ha comenzado a recibir a sus protagonistas. Además de Canelo, el canadiense Arthur Biyarslanov fue uno de los primeros en llegar a suelo saudí, seguido el sábado por el mexicano David "Rey" Picasso y el japonés Reito Tsutsumi. El resto de los peleadores tiene previsto arribar durante las siguientes horas para cumplir con las actividades promocionales y la ceremonia de pesaje.La función también destaca por la participación de varios integrantes del Canelo Team en las peleas coestelares y de respaldo: