Saúl Canelo Álvarez llega a Riad con recibimiento mexicano y confirma su pelea ante Christian Mbilli

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Saúl "Canelo" Álvarez arribó a Riad, Arabia Saudita, donde fue recibido con música y bailes folclóricos mexicanos, confirmando su participación en la pelea por el título supermediano del CMB ante Christian Mbilli este 31 de octubre. Pese a las alertas de seguridad en la región, el promotor Turki Alalshikh aseguró que el mexicano subirá al ring "pase lo que pase" para recuperar la corona que perdió ante Terence Crawford en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 26/10/2026 08:58 AM.