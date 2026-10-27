Los Brewers de Milwaukee aplastan 10-1 a los Rays y están a un paso de su primer título

Demostrando por qué han sido el equipo más ganador durante la temporada 2026, los Brewers de Milwaukee están a un paso de la gloria tras vapulear 10-1 a los Rays de Tampa Bay este lunes. Un letal ataque de ocho carreras en la quinta entrada, un hecho sin precedentes en la historia de la Serie Mundial al ocurrir con dos outs, apagó por completo el ánimo de la afición local en el Tropicana Field, que vivía un Clásico de Otoño por primera vez desde 2008.El pitcher ganador fue el zurdo Robert Gasser, quien realizó un trabajo sobresaliente al permitir solo un hit y una base por bolas mientras retiraba a 18 bateadores a lo largo de seis entradas de labor, dejando el resto del trabajo en manos de un bullpen que cerró el juego con autoridad.La ofensiva de los Brewers fue implacable. Jackson Chourio encabezó el ataque al batear de 5-4, con dos carreras anotadas, una impulsada y un robo de base. Por su parte, el cácher William Contreras fue fundamental tanto a la defensiva como en el plato, donde actuó como cuarto bate y se fue de 5-3 con una anotada y una impulsada. De hecho, salvo Jake Bauers, todos los jugadores en el lineup inicial de Milwaukee produjeron al menos una carrera, explotando los errores y la falta de control del relevo rival.El panorama se tornó gris para Tampa Bay, que ahora está abajo 0-3 en la batalla por el título. El manager Kevin Cash decidió dejar en la banca a los bateadores zurdos, incluyendo al mexicano Jonathan Aranda y al cácher Liam Hicks, para enfrentar al lanzador zurdo Gasser, una estrategia que evidentemente no funcionó.Cuando los Rays intentaron reaccionar, el bullpen colapsó. Arriba 2-0, Milwaukee ganó una controversial decisión de los umpires que pudo haber sido el tercer out en el quinto capítulo. A partir de ahí, salió el perdedor del juego, Freddy Peralta (MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana), dejando las bases llenas. El relevista Cam Booser no pudo sacar ni un solo out, permitiendo que anotaran los corredores heredados y añadiendo cuatro carreras más, antes de que Cole Sulser cerrara el inning permitiendo una anotación más. La única carrera de Tampa Bay llegó en el cierre del noveno capítulo con un doble productor de Yandy Díaz.En cuanto a la representación mexicana, Jonathan Aranda no tuvo hits en dos turnos al ser ingresado posteriormente al juego, mientras que el pelotero de ascendencia mexicana Joey Ortiz también tuvo una noche difícil, yéndose de 0-2 en dos turnos al bate mientras cubría la tercera base.Este martes a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), se vivirá el cuarto partido de la Serie Mundial. Los Brewers buscarán completar la barrida en lo que es apenas su segunda participación en un Clásico de Otoño, mientras que los Rays intentarán mantener encendida la esperanza de regresar a la serie.Previo al inicio del juego, el ambiente también sirvió para reconocer valores fuera del diamante, cuando el jugador de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, recibió el Premio Roberto Clemente, el más alto honor que reconoce la labor social y filantrópica de un pelotero en las Grandes Ligas.