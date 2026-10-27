Los Brewers de Milwaukee aplastan 10-1 a los Rays y están a un paso de su primer título

...

Los Brewers de Milwaukee dominan a los Rays de Tampa Bay con un marcador de 10-1 en el Tropicana Field, colocándose a una victoria de conquistar el primer título de la Serie Mundial en su historia. Gracias a una histórica entrada de ocho carreras y el trabajo estelar del pitcher Robert Gasser, Milwaukee toma una ventaja de 3-0 en la serie, mientras los peloteros de origen mexicano Jonathan Aranda y Joey Ortiz no pudieron evitar la derrota de Tampa Bay.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 08:10 AM.
En Deportes y editada el 27/10/2026 08:15 AM.