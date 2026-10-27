Canelo Álvarez desafía al invicto Mbilli en Riad: ¿Cuánto dinero está en juego?

El próximo 31 de octubre, el mundo del boxeo se detendrá en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, para presenciar el enfrentamiento entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el invicto francocamerunés Christian Mbilli. En juego estará el título de Campeón Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una victoria que consolidaría aún más la posición de Álvarez como uno de los púgiles más destacados del planeta.
Esta pelea, aunque no se celebre en el tradicional mes patrio, ha despertado una gran expectación entre los aficionados. Más allá del espectáculo deportivo, la contienda ha puesto en el centro de atención el considerable impacto económico que genera la presencia de Canelo Álvarez en el cuadrilátero.
El mexicano se ha consolidado como uno de los deportistas con mayor poder adquisitivo a nivel mundial. Su éxito en el ring se complementa con una estrategia empresarial astuta, que ha resultado en acuerdos multimillonarios. El contrato de 365 millones de dólares con DAZN y los acuerdos con Riyadh Season, que se proyectan superar los mil millones de dólares en ingresos totales, son ejemplos claros de esta capacidad para generar riqueza.
Canelo Álvarez es ampliamente considerado como el mejor libra por libra en el boxeo, lo que se refleja en las elevadas bolsas económicas de sus peleas. Su fortuna personal, estimada en alrededor de 730 millones de dólares según el medio Sportico, incluye 8 millones de dólares provenientes de patrocinios. Además, un contrato con Al-Sheikh por 400 millones de dólares asegura que, al finalizar las próximas peleas, su fortuna supere la marca de mil millones de dólares.
La combinación de su talento en el ring y su visión empresarial convierte a Canelo Álvarez en un fenómeno que trasciende el deporte, generando un impacto económico significativo en cada uno de sus enfrentamientos. La pelea contra Mbilli promete ser no solo un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también un evento con importantes implicaciones económicas para el boxeador mexicano y para la industria del boxeo en general.