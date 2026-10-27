Canelo Álvarez desafía al invicto Mbilli en Riad: ¿Cuánto dinero está en juego?

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El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentará al invicto Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por el Campeonato Supermediano del CMB. La contienda ha generado expectativas sobre la bolsa económica, considerando los lucrativos acuerdos previos del púgil mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 08:59 AM.
En Deportes y editada el 27/10/2026 09:04 AM.