Charlyn Corral, Primera Mexicana en Ganar el Trofeo Gerd Müller

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La delantera mexicana Charlyn Corral ganó el prestigioso Trofeo Gerd Müller en la gala del Balón de Oro 2026, convirtiéndose en la primera mexicana en recibir este honor y destacando el crecimiento del futbol femenil en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 08:05 AM.
En Deportes y editada el 27/10/2026 08:10 AM.