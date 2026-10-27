Charlyn Corral, Primera Mexicana en Ganar el Trofeo Gerd Müller

La delantera mexicana Charlyn Corral ha alcanzado un hito trascendental en su carrera deportiva. La jugadora del Pachuca Femenil fue galardonada con el Trofeo Gerd Müller, un reconocimiento al mejor delantera del año, durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada el pasado 26 de octubre. Este logro histórico consolida a Corral como la primera mexicana en recibir una distinción en esta prestigiosa ceremonia, proyectando la creciente visibilidad del futbol femenil en México a nivel internacional.
Nacida el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, Corral ha cultivado su pasión por el futbol desde la infancia, influenciada por su padre y su hermano, George Corral, también futbolista profesional. Su trayectoria no ha estado exenta de desafíos, enfrentando limitaciones en las oportunidades para las mujeres en el deporte. En una entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en mayo de 2026, Corral recordó sus inicios: "Mi pasión por el fútbol comenzó gracias a mi hermano y a mi papá que siempre le ha encantado el futbol, entonces él hacía los equipos de la de la cuadra, nos entrenaba y nos poníamos a jugar en todas las canchitas que había cerca de donde vivíamos y ahí me empezó a gustar mucho".
Desde temprana edad, Corral demostró un talento excepcional. A los 13 años, realizó un impresionante concurso de dominadas, completando 8,671 toques con el balón, y debutó con la Selección Mexicana en la misma edad. Un año después, participó en su primera Copa del Mundo, marcando el inicio de una carrera que la llevó a jugar en diversas ligas y competir con las mejores futbolistas del mundo.
Antes de su paso por el Pachuca, Corral buscó oportunidades en el extranjero, incluyendo el futbol universitario en Estados Unidos y una etapa en Finlandia con el Merilappi United, donde comenzó a recibir un salario como futbolista profesional mientras continuaba sus estudios. En 2015, llegó al Levante de España, consolidándose como una goleadora de renombre. Durante su paso por el club, anotó 88 goles en 124 partidos, convirtiéndose en una de las delanteras más destacadas de la liga española. En la temporada 2017-2018, ganó el Trofeo Pichichi como máxima goleadora de la competición, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel. Posteriormente, se unió al Atlético de Madrid, donde también conquistó la Supercopa de España.
Una lesión de ligamento cruzado en 2020 representó un obstáculo importante, pero Corral demostró su resiliencia al regresar a México en 2021 para unirse al Pachuca. Desde entonces, se ha convertido en una figura clave del equipo y de la Liga MX Femenil. En el Clausura 2025, las Tuzas lograron su primer título de liga, un logro significativo para Corral en su etapa en el futbol mexicano. Su capacidad goleadora también se ha reflejado en reconocimientos individuales en la liga nacional, donde ha sido destacada como máxima anotadora en varias temporadas.
Corral reconoció las dificultades que enfrentó al iniciar su carrera, destacando la falta de oportunidades para las mujeres en el futbol. "Yo creo que lo más difícil fue saber que para las mujeres no había un camino, para un hombre era un poquito más fácil, porque podía saber que cuando cumpliera 12, 13 años podías ir a fuerzas básicas y en el caso de una mujer pues no había hacia dónde ir, entonces creo que lo más difícil fue poco a poco irme abriendo camino con el paso de los años", compartió con la CONADE.
Su carrera ha coincidido con el crecimiento del futbol femenil en México, desde una etapa de escasas oportunidades profesionales hasta el desarrollo de la Liga MX Femenil, que ha permitido a más jugadoras construir una carrera dentro del país.
Durante la ceremonia del Balón de Oro, Corral agradeció a su club, al cuerpo técnico, al personal del Pachuca y, especialmente, a sus compañeras. También reconoció a Scarlett Camberos, delantera del América, quien fue nominada entre las 30 jugadoras al Balón de Oro principal. "Después de muchos goles, aproximadamente 20 años de carrera creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo han valido la pena", expresó al recibir el galardón. En su mensaje, dedicó palabras de agradecimiento a su familia, reconociéndolos como una base fundamental en su trayectoria. "Como último punto agradecer a mis padres, a mi hermano, ellos han sido, son y serán la base y el sostén de mi carrera, gracias por compartir mis locuras, gracias por no dejarme tirar la toalla, pero sobre todo gracias por darme la fuerza de abrir brecha en este deporte".