Cristiano Ronaldo es preconvocado por Portugal para la Liga de Naciones tras cumplir su sanción

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) adelantó que Cristiano Ronaldo ha sido incluido en la lista de preconvocados para los próximos partidos de la Liga de Naciones, allanando el camino para su regreso a la selección. La lista definitiva será anunciada oficialmente el 6 de noviembre. Este movimiento se produce después de que la institución confirmara la semana pasada una sanción de 30 días para el jugador del Al Nassr, retroactiva al 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración de la selección en Copenhague. El desencuentro surgió tras ser dejado en el banquillo durante la victoria de Portugal ante Noruega (2-1) y por el incumplimiento de un supuesto acuerdo sobre las declaraciones que el astro debía realizar en rueda de prensa para poner fin al conflicto.El 7 de octubre, Ronaldo publicó un extenso comunicado disculpándose con los aficionados y sus compañeros por su actitud, aunque ratificó la ruptura definitiva de su relación profesional con el seleccionador Jorge Jesus. Dado que la sanción ya ha concluido, no existe impedimento legal para que el capitán luso participe en el duelo del 14 de noviembre en Braga, y en el viaje a Gales tres días después para cerrar la fase de grupos.Mientras Ronaldo resolvió sus diferencias institucionales, la selección portuguesa ha demostrado su solidez. Como vigente defensora del título, la escuadra lusa ha ganado sus cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones, logrando las tres últimas victorias sin la presencia de su máxima estrella.Este rendimiento ha sido más que suficiente para asegurar la clasificación a los cuartos de final del torneo, que se disputarán en marzo de 2027. La incorporación de Ronaldo en esta fase busca fortalecer al equipo de cara a la recta final de la competición y mantener la inercia ganadora del grupo.Con 41 años de edad, Cristiano Ronaldo continúa desafiando el paso del tiempo, aunque ha comenzado a mirar hacia el final de su trayectoria. Recientemente, el astro portugués declaró que la actual temporada sería "probablemente" la última de su carrera deportiva.Su posible participación en los próximos compromisos de noviembre no solo será clave para las aspiraciones de Portugal en la Liga de Naciones, sino que también podría representar uno de sus últimos capítulos vistiendo la camiseta de la selección que ha liderado durante casi dos décadas, antes de su esperado retiro de la élite del fútbol mundial.