Cristiano Ronaldo es preconvocado por Portugal para la Liga de Naciones tras cumplir su sanción

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La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que Cristiano Ronaldo figura entre los preconvocados para los próximos compromisos de la Liga de Naciones ante Dinamarca y Gales. El astro de 41 años marca su regreso a la selección tras cumplir una sanción de 30 días impuesta por abandonar la concentración nacional en septiembre, luego de un fuerte conflicto con el seleccionador Jorge Jesus.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 04:08 PM.
En Deportes y editada el 27/10/2026 04:17 PM.