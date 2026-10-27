Mbappé se disculpa con China tras polémica por un meme que lo comparaba con Mao Zedong

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El futbolista francés Kylian Mbappé se disculpó con el pueblo chino por un meme que lo comparaba con Mao Zedong, desencadenando una serie de reacciones en China que incluyen la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la retirada de contenidos del jugador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 27/10/2026 09:09 AM.