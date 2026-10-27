Mbappé se disculpa con China tras polémica por un meme que lo comparaba con Mao Zedong

El astro del fútbol francés, Kylian Mbappé, ha emitido una disculpa pública al pueblo chino tras una polémica generada por un meme que lo relacionaba con el expresidente Mao Zedong. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el delantero del Real Madrid expresó su pesar por haber causado molestias y reconoció el profundo respeto que siente por la cultura e historia china.
La controversia se originó a partir de un fragmento de una entrevista en la que Mbappé, consultado sobre sus memes favoritos, admitió que le gustaba uno en el que su rostro era superpuesto a la imagen de Mao Zedong. Esta declaración fue recibida con gran indignación en China, donde se consideró una grave falta de respeto hacia la figura del dictador y, por extensión, hacia el pueblo chino.
La reacción del gobierno chino fue contundente. El Ministerio de Exteriores advirtió que cualquier acción o palabra que "hiera los sentimientos del pueblo chino" sería rechazada por todos los sectores de la sociedad. Además, se tomaron medidas económicas y culturales, incluyendo la suspensión de la retransmisión de partidos de LaLiga en China y la retirada de contenidos relacionados con Mbappé de plataformas digitales.
LaLiga también se pronunció sobre el incidente, lamentando profundamente la ofensa causada a los aficionados chinos. La organización aseguró que los comentarios de Mbappé fueron de carácter personal y no reflejan la postura de LaLiga, comprometiéndose a trabajar con sus socios e interlocutores en China para reparar el daño causado.
El comunicado de Mbappé, redactado en francés, chino e inglés, fue publicado por su compañía Interconnected Ventures en París. En él, el jugador se disculpó por la imagen que se había dado de él y por la posible ofensa que haya podido causar a la comunidad china. El futbolista enfatizó su profundo respeto por el pueblo chino, tanto por su historia como por su cultura.
La polémica ha generado un debate sobre la sensibilidad cultural y la importancia de evitar interpretaciones erróneas en el ámbito internacional. El incidente pone de manifiesto la necesidad de ser conscientes del impacto que pueden tener las acciones y declaraciones de figuras públicas, especialmente en un contexto globalizado como el del fútbol.