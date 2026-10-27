Sergio "Checo" Pérez presenta casco conmemorativo por su carrera 300 y su nueva era con Cadillac

Este martes 27 de octubre, frente a Plaza Carso en la Ciudad de México, Sergio "Checo" Pérez develó el casco que portará durante el Gran Premio de México. La creación especial, desarrollada con la participación directa del piloto, combina una base blanca con elementos grises y símbolos que representan sus raíces mexicanas.El diseño destaca por dos aspectos fundamentales: la representación de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, figura central de las tradiciones mesoamericanas asociada al conocimiento y la creación; y el número 300, que conmemora la participación número 300 de Pérez en Grandes Premios de la Fórmula 1, un hito que alcanzará precisamente en la carrera de su país.Pérez explicó que trabajó de la mano con General Motors y el equipo para lograr una propuesta que reflejara auténticamente la identidad nacional, concediéndole una atención especial a esta pieza por el significado de correr en casa.La presentación incluyó un video animado que mostró las etapas del diseño, con escenas del casco frente a un volcán y bajo el cielo nocturno de la capital. La producción culminó con un monoplaza de la escudería estadounidense avanzando entre humo y luces rojas, mientras fuegos artificiales en verde, blanco y rojo iluminaban las tribunas, cerrando con el mensaje: “Hecho en México. Checo Pérez. Cadillac Formula 1 Team”.Con este nuevo diseño y su etapa deportiva junto a Cadillac, Pérez busca protagonizar un fin de semana inolvidable frente a sus aficionados. Las actividades de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez darán inicio el viernes 30 de octubre y concluirán el domingo 1 de noviembre con la carrera principal, consolidando al Gran Premio de México como una de las citas más esperadas y emotivas del calendario mundial.