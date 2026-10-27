Sergio "Checo" Pérez presenta casco conmemorativo por su carrera 300 y su nueva era con Cadillac

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El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez presentó su casco especial para el Gran Premio de México 2026, diseñado en colaboración con Cadillac Formula 1 Team. La pieza conmemora su participación número 300 en la máxima categoría y rinde homenaje a la cultura mexicana con la figura de Quetzalcóatl, marcando su esperado regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 04:19 PM.
En Deportes y editada el 27/10/2026 04:25 PM.