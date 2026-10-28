Harry Kane conquista el Balón de Oro 2026 en una histórica ceremonia en Londres, superando a Mbappé

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El delantero del Bayern Munich y de la selección de Inglaterra, Harry Kane, ganó por primera vez el Balón de Oro 2026, imponiéndose a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El prestigioso galardón se entregó en una ceremonia histórica en Londres, marcando la primera vez que el evento sale de Francia para celebrar el 70 aniversario del premio y homenajear a su primer ganador, Stanley Matthews.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 10:20 AM.
En Deportes y editada el 28/10/2026 10:31 AM.