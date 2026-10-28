Harry Kane conquista el Balón de Oro 2026 en una histórica ceremonia en Londres, superando a Mbappé

El delantero inglés Harry Kane se consagró este lunes como el ganador del Balón de Oro masculino 2026, el premio individual más prestigioso del fútbol organizado por la revista France Football. Kane, quien brilló con el Bayern Munich tanto en la Bundesliga como en la Champions League, y lideró a la selección de Inglaterra hasta las semifinales de la Copa del Mundo, conquistó el galardón por primera vez en su carrera tras ser elegido por un jurado de 100 periodistas de todo el mundo.El sistema de votación, que requiere que los integrantes del jurado elijan a diez futbolistas por orden de preferencia de una lista de 30 candidatos, le otorgó a Kane la mayor cantidad de puntos, dejándolo por delante de dos de las estrellas más prominentes del momento.La competencia fue feroz. Por un lado, Kylian Mbappé se convirtió este verano en el máximo goleador histórico de los Mundiales, alcanzando la cifra de 22 tantos, diez de ellos anotados en la edición de este año. Por otro lado, el joven prodigio Lamine Yamal llegó a la ceremonia con el peso de haber conquistado el título mundial con la selección de España, lo que lo convirtió en un firme candidato al reconocimiento.Kane sucede en el palmarés a Ousmane Dembélé, ganador en 2025, y a Rodri, quien se llevó el reconocimiento en 2024. El premio continúa siendo un referente de excelencia, un legado que durante las últimas dos décadas fue dominado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes encabezan la clasificación histórica con ocho y cinco Balones de Oro, respectivamente.La edición de 2026 marcó un acontecimiento especial en la historia del galardón: por primera vez, la ceremonia de gala se celebró fuera de Francia. El London Palladium Theatre fue el escenario elegido para conmemorar el 70 aniversario del premio, creado por France Football en 1956.La elección de Londres no fue casualidad; rindió un merecido homenaje al legendario futbolista inglés Stanley Matthews, quien se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro hace siete décadas. Con este gesto, la revista no solo celebró la trayectoria de Kane, sino que también inauguró una nueva etapa para una distinción que continúa siendo la cúspide del reconocimiento individual en el fútbol mundial, a la par con el premio The Best de la FIFA.