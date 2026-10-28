Kai Murphy recibe permiso de los Águilas de Mexicali para acompañar a su padre en la serie mundial

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El jardinero Kai Murphy recibió autorización de los Águilas de Mexicali para ausentarse temporalmente y acompañar a su padre, Pat Murphy, manager de los Milwaukee Brewers, quienes están a un triunfo de conquistar su primer título de la Serie Mundial. El gesto destaca la importancia de la familia en el deporte, en medio de la destacada trayectoria de ambos en el béisbol profesional, universitario e internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 28/10/2026 09:04 AM.