Kai Murphy recibe permiso de los Águilas de Mexicali para acompañar a su padre en la serie mundial

Kai Murphy, jardinero de los Águilas de Mexicali, cuenta con el respaldo total de la directiva para dejar temporalmente al equipo y viajar a Estados Unidos. Su objetivo es acompañar a su padre, Pat Murphy, quien funge como manager de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial. El equipo cervecero se encuentra a solamente un triunfo de levantar su primer campeonato, tras tomar una ventaja de 3-1 en la serie sobre los Tampa Bay Rays.Roberto Vizcarra, manager de la novena de Mexicali, confirmó ante los medios la ausencia del jugador durante este periodo crucial, enfatizando que la organización es plenamente consciente de la importancia histórica y emocional que este momento representa para la familia Murphy.Kai Murphy forma parte de la organización de los Padres de San Diego desde 2022, sumando ya cinco campañas dentro del sistema de sucursales de la franquicia de Grandes Ligas. Su paso por los Águilas de Mexicali marca su primera experiencia en una liga invernal a lo largo de sus ocho años como pelotero profesional. El joven de 26 años llegó al circuito del Pacífico tras jugar con las filiales de San Antonio (Clase AA) y El Paso (Clase AAA) durante el verano de 2026. Antes de dar el salto al profesionalismo, desarrolló su talento en el béisbol colegial con la Universidad Estatal de Arizona (NCAA). En este inicio de temporada con Mexicali, el pelotero ha participado en cinco encuentros, registrando cuatro hits en 14 turnos al bate para un promedio ofensivo de .286.La presencia de Kai junto a su padre tiene un significado aún más profundo si se considera la historia de salud de Pat Murphy. El 2 de agosto de 2020, mientras se desempeñaba como coach de banca de los Brewers, el entrenador sufrió un infarto que requirió atención hospitalaria de emergencia. Murphy fue trasladado en ambulancia, pero mantuvo la compostura, bromeando con los paramédicos y mostrándoles fotografías de sus hijos con la firme convicción de que no permitiría que esa emergencia pusiera fin a su vida. Regresó al equipo cerca de un mes después.Seis años después de superar ese episodio, Pat Murphy tiene la oportunidad de darle a Milwaukee su primer título de Serie Mundial. Su carrera es extensa y reconocida: dirigió a la Universidad de Arizona State durante 15 temporadas hasta 2009 (año en que la NCAA le impuso una reprimenda, aunque lo eximió de las acusaciones principales de irregularidades en el reclutamiento).Posteriormente, se unió a la organización de los Padres de San Diego, donde dirigió al equipo de Grandes Ligas en 2015 con un balance de 42 victorias y 54 derrotas. En 2016 se incorporó a los Brewers como coach de banca, puesto que mantuvo por ocho campañas hasta ser nombrado manager antes de la temporada 2024, año en el que obtuvo el prestigioso reconocimiento como Manager del Año de la Liga Nacional.Además de su éxito en Estados Unidos, Murphy tiene un destacado historial internacional. En 1987 dirigió a la selección de Países Bajos en el Campeonato Europeo de Béisbol, derrotando a Italia y consiguiendo el boleto a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Volvió a tomar el mando del conjunto neerlandés para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde lograron un histórico quinto lugar y una memorable victoria ante Cuba, que hasta entonces no había perdido en el torneo olímpico.