El Balón de Oro 2008 de Cristiano Ronaldo es elegido el mejor de la historia

La organización del Balón de Oro anunció este miércoles que el trofeo obtenido por Cristiano Ronaldo en 2008, cuando militaba en el Manchester United, ha sido elegido en una votación popular como el mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT).Esta edición se impuso por delante del Balón de Oro de Lionel Messi en 2012 y del propio galardón de Ronaldo en 2017, ya con la camiseta del Real Madrid. De hecho, los trofeos de ambos astros se alternan en los once primeros puestos de esta clasificación histórica, con la única excepción del brasileño Ronaldo Nazário, cuyo Balón de Oro de 2002 irrumpe en esa lista dominante.Cabe recordar que el premio de 2008 fue el primero de los cinco que ganó el portugués (sumando los de 2013, 2014, 2016 y 2017), mientras que Messi se mantiene como el jugador más premiado en la historia de la competición con ocho trofeos (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).En el ámbito de selecciones, Cristiano Ronaldo figura en la amplia prelista de convocados elaborada por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos compromisos de la Liga de las Naciones. Portugal se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17 de noviembre.La inclusión del capitán luso se produce después de que este ya se encuentre disponible para competir, tras haber cumplido la sanción impuesta por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Ronaldo fue castigado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (el mínimo previsto en el reglamento) por haber abandonado la concentración de la selección el pasado 30 de septiembre, debido a desacuerdos con el cuerpo técnico.Su regreso a la prelista marca un nuevo capítulo en su relación con la selección, buscando aportar su experiencia en los duelos clave que definirán el rumbo de Portugal en la competición europea.