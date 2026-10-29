El Balón de Oro 2008 de Cristiano Ronaldo es elegido el mejor de la historia

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La organización del Balón de Oro anunció que el galardón de Cristiano Ronaldo en 2008, ganado con el Manchester United, fue elegido por votación popular como el mejor de todos los tiempos (BOAT), superando al de Lionel Messi en 2012. Paralelamente, el astro portugués ha sido incluido en la prelista de la selección de Portugal dirigida por Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, tras cumplir una sanción de 30 días por abandonar una concentración anterior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 08:56 AM.
En Deportes y editada el 29/10/2026 08:59 AM.