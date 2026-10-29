Los Milwaukee Brewers conquistan su primera Serie Mundial en 2026

Los Milwaukee Brewers escribieron una nueva página en la historia de la franquicia al ganar este martes su primera Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB). Los Cerveceros sellaron una temporada extraordinaria, en la que se consolidaron como el mejor equipo de la liga, al derrotar a los Tampa Bay Rays en el quinto juego del Clásico de Otoño.La victoria se consumó en el Tropicana Field, estadio que quedó silenciado por el dominio de los visitantes, quienes cerraron la serie con un marcador global de 4-1. Aunque los Rays lograron responder y llevarse el cuarto duelo, evitando el barrido, los campeones de la Liga Nacional se aseguraron de que la serie no regresara a Milwaukee, aprovechando la oportunidad en el Juego 5 para levantar la codiciada corona de las Grandes Ligas.Más allá del triunfo colectivo de la franquicia, este campeonato tiene un sabor especial para el béisbol mexicano. Con este resultado, los peloteros Jojo Romero y Joey Ortiz se unen a la selecta lista de jugadores de origen o nacionalidad mexicana que han logrado ganar la Serie Mundial.Ambos jugadores, quienes ya han tenido el honor de representar a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, ahora suman un anillo de campeones a sus trayectorias profesionales, consolidando el creciente impacto y la presencia del talento mexicano en el escenario más importante del béisbol mundial.