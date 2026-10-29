Los Milwaukee Brewers conquistan su primera Serie Mundial en 2026

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Los Milwaukee Brewers hicieron historia al conquistar su primer título de la Serie Mundial de la MLB en 2026, derrotando a los Tampa Bay Rays en el quinto juego para cerrar la serie 4-1 en el Tropicana Field. Con este logro, los peloteros Jojo Romero y Joey Ortiz, quienes han representado a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, se unen a la lista de jugadores mexicanos campeones en las Grandes Ligas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 08:47 AM.
En Deportes y editada el 29/10/2026 08:51 AM.