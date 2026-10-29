Polémica en el empate entre América y Xolos: Alejandro Gómez realiza gesto de "contar dinero"

El empate entre América y Xolos de Tijuana dejó una escena que acaparó la atención durante los últimos instantes del encuentro disputado en el Estadio Banorte. Más allá del reparto de puntos, el defensor del conjunto fronterizo, Alejandro Gómez, protagonizó un momento polémico al abandonar la cancha después de recibir una tarjeta roja. La acción se desencadenó durante el tiempo añadido, cuando Gómez cometió una fuerte entrada sobre el atacante uruguayo del América, Brian Rodríguez. El árbitro decidió revisar la jugada mediante el sistema de videoarbitraje (VAR) y, tras analizar las imágenes, optó por mostrarle la tarjeta roja. La decisión generó una evidente molestia en el jugador, quien, mientras se dirigía a los vestidores, movió los dedos como si estuviera contando billetes.Este gesto llamó inmediatamente la atención por la posible interpretación de una insinuación de corrupción o crítica al arbitraje. Sin embargo, el futbolista no ha ofrecido una explicación pública, por lo que no es posible establecer a quién iban dirigidos los movimientos ni asegurar que pretendiera realizar una acusación directa contra el silbante.El partido había comenzado con un golpe para los locales, pues Elias Manoel adelantó a los Xolos durante los primeros minutos. El tanto obligó al América a modificar su planteamiento para recuperar el control del encuentro. La respuesta de las Águilas llegó por conducto de Miguel Borja, quien consiguió la igualada antes del descanso.Con el marcador 1-1, el equipo capitalino mantuvo la búsqueda de una segunda anotación durante la parte complementaria, aunque encontró dificultades para superar la resistencia de la zaga fronteriza. Brian Rodríguez intentó contribuir a la ofensiva con un disparo desde fuera del área que pasó cerca de la portería, pero las intervenciones del guardameta Antonio Rodríguez ayudaron a mantener el resultado.La expulsión de Alejandro Gómez ofreció al América una oportunidad adicional para inclinar el marcador a su favor. Con un hombre más sobre el terreno de juego, los locales intentaron aprovechar los últimos minutos mediante una jugada a balón parado. Miguel Borja apareció para buscar el remate que podía convertirse en el gol de la victoria, pero el joven futbolista Gilberto Mora intervino de manera determinante para bloquear el disparo y evitar que el balón terminara en el fondo de las redes.La acción defensiva de Mora resultó clave para que los visitantes consiguieran conservar la igualdad hasta el silbatazo final, pese a afrontar el cierre del compromiso en inferioridad numérica. De esta manera, América no logró completar la remontada y tuvo que conformarse con un punto en casa, mientras que Tijuana consiguió rescatar el empate en un partido que se mantuvo abierto hasta los últimos segundos.El resultado dejó sensaciones distintas para ambos equipos: América perdió la oportunidad de conseguir una victoria frente a su afición, y Xolos sostuvo el empate con una muestra de carácter. No obstante, la expulsión de Gómez y su peculiar despedida de la cancha terminaron por robarse el protagonismo, alimentando el debate y las especulaciones en torno a la intención de su gesto, el cual permanecerá ligado a la interpretación de las imágenes hasta que el propio jugador se pronuncie al respecto.