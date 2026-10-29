Polémica en el empate entre América y Xolos: Alejandro Gómez realiza gesto de "contar dinero"

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El empate 1-1 entre América y Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte estuvo marcado por la polémica expulsión del defensor Alejandro Gómez. Tras una revisión del VAR por una falta sobre Brian Rodríguez, el jugador fronterizo mostró un gesto con las manos que simulaba contar dinero al retirarse, generando especulaciones sobre una posible crítica al arbitraje, aunque sin confirmación oficial. Pese a la inferioridad numérica, Xolos logró rescatar un punto valioso gracias a una sólida defensa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 29/10/2026 09:17 AM.