Los Raiders buscan romper su racha de cuatro derrotas ante los New York Jets

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Los Las Vegas Raiders (3-4) visitan a los New York Jets (2-5) en la Semana 8 de la NFL con la urgente necesidad de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los Raiders llegan como favoritos, respaldados por un historial dominante en los últimos cinco enfrentamientos, mientras buscan mejorar su juego terrestre y aprovechar la vulnerabilidad de los Jets en el MetLife Stadium para regresar a la pelea en su división.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 08:39 AM.
En Deportes y editada el 29/10/2026 08:41 AM.