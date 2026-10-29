Los Raiders buscan romper su racha de cuatro derrotas ante los New York Jets

Los Las Vegas Raiders tienen ante sí una oportunidad de oro para recuperar el nivel con el que comenzaron la temporada. Con un récord de 3-4 y arrastrando cuatro derrotas consecutivas tras caer 35-21 ante Los Angeles Rams, el equipo busca equilibrar su marca en la Semana 8 visitando a los New York Jets.Por su parte, los Jets llegan con un récord de 2-5, después de una ajustada derrota de 28-25 ante Miami. El MetLife Stadium no ha sido una fortaleza para los neoyorquinos en esta campaña, ya que solo han logrado sumar una victoria (frente a Cleveland en la semana 5), lo que los convierte en un rival vulnerable para un equipo de Las Vegas que necesita urgentemente sumar puntos en la tabla.El historial reciente favorece claramente a los visitantes. En los cinco enfrentamientos más recientes entre ambas franquicias, los Raiders mantienen una ventaja contundente con cuatro victorias y apenas una derrota. El antecedente más cercano data de noviembre de 2023, cuando Las Vegas se impuso por 16-12. Asimismo, en su última visita a Nueva York durante la temporada 2020, los Raiders también salieron victoriosos con un marcador de 31-28.La única victoria de los Jets en esa racha ocurrió en 2019, cuando vencieron abultadamente 34-3 a los Raiders cuando la franquicia aún tenía sede en Oakland. En el balance general de temporada regular, Las Vegas también mantiene el dominio histórico con 25 victorias, 18 derrotas y dos empates.Más allá del historial, los Raiders tienen la obligación de mostrar una versión notablemente mejorada en el campo de juego. Tras permitir 35 puntos ante los Rams, la presión recae ahora sobre el coordinador ofensivo Kubiak para implementar una propuesta terrestre más efectiva y controlar el ritmo del partido.Con la etiqueta de favorito y la necesidad imperante de ganar, Las Vegas busca no solo salir del bache anímico, sino también reencontrarse con el triunfo que les permita mantener vivas sus aspiraciones en la pelea por el liderato de su división.