Canelo Álvarez regresa al ring este sábado en Riad para disputar el título del CMB ante Mbilli

Este fin de semana, todos los ojos del mundo del boxeo estarán puestos en Riad, Arabia Saudita, donde se llevará a cabo una histórica cartelera que enfrenta a lo mejor del boxeo mexicano contra rivales internacionales. El evento será estelarizado por Saúl "Canelo" Álvarez, quien regresa al ring después de un año de inactividad y de haber perdido sus campeonatos supermedianos ante Terence Crawford.En esta ocasión, el multacampeón mexicano se enfrentará a Christian Mbilli con el objetivo de reconquistar el codiciado campeonato peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A Álvarez le restan dos peleas por disputarse en el oriente de Asia bajo su actual acuerdo, incluida esta contienda. La última podría llevarse a cabo en febrero, pero el futuro inmediato del Canelo en el deporte dependerá en gran medida del resultado de este sábado.Además del evento estelar, la velada promete una gran cantidad de acción y campeonatos en juego para los colores de México. El tijuanense Jaime Munguía subirá al ring para enfrentar a Nikita Zon en una batalla por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Por su parte, Rafa Espinoza y Lorenzo Parra se medirán por el codiciado cinturón peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La cartelera también contará con la participación de otros talentos mexicanos como Raymond Rojas, David Picasso y Marcos Vázquez Rodríguez, quienes buscarán sumar victorias importantes en sus respectivas divisiones.A pesar de la amplia representación, hubo una ausencia notable en la alineación final. El mexicano Lindolfo Delgado no peleará ante Arthur Biyarslanov por el campeonato superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Según se informó, Delgado y su equipo tomaron la decisión de no viajar a Arabia Saudita debido a los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, así como por las complicaciones derivadas de la diferencia de horario.La contienda por el campeonato supermediano del CMB se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre en Riad. La función está programada para iniciar a las 11:00 horas (tiempo centro de México), con el combate estelar entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli esperado para las 14:30 horas. La transmisión en vivo estará a cargo de la plataforma DAZN, que llevará la emoción del boxeo de primer nivel directamente a los hogares de todo el mundo.