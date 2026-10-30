Canelo Álvarez regresa al ring este sábado en Riad para disputar el título del CMB ante Mbilli

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El boxeo mexicano tendrá una presencia masiva este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, encabezada por el esperado regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez, quien buscará recuperar el campeonato supermediano del CMB ante Christian Mbilli. La velada también contará con peleas titulares de Jaime Munguía y Rafa Espinoza, aunque Lindolfo Delgado se bajó de su combate programado por conflictos en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 30/10/2026 08:46 AM.