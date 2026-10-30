Canelo Álvarez rinde homenaje a su padre 'Santos' en su regreso al ring contra Christian Mbilli

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Saúl 'Canelo' Álvarez rindió un emotivo homenaje a su padre, Santos, presentando su línea de café y ropa deportiva con ese nombre durante la previa de su pelea contra Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. El mexicano busca reconquistar el título supermediano del CMB este sábado 31 de octubre, encabezando una cartelera 'México contra el Mundo' que también incluye a Jaime Munguía y Rafael Espinoza.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 30/10/2026 09:18 AM.