Canelo Álvarez rinde homenaje a su padre 'Santos' en su regreso al ring contra Christian Mbilli

Saúl "Canelo" Álvarez protagonizó el primer face to face y la conferencia de prensa previa a su combate contra Christian Mbilli, destacando un detalle personal que sobresalió en el evento: un homenaje a su padre. El boxeador honró su legado a través de dos emprendimientos que llevan el nombre "Santos", su segundo nombre y el de su progenitor: una línea de café y una colección de ropa deportiva.Esta marca tuvo una fuerte presencia durante el campamento y la ceremonia de pesaje, donde el equipo de Álvarez acudió uniformado con las prendas deportivas. La conexión con el nombre se remonta a los humildes comienzos de la familia en Guadalajara, donde sus padres mantenían un negocio de paletas de hielo y aguas frescas, un oficio que el propio Canelo aprendió desde pequeño y del que aún presume su habilidad para prepararlas. El café Santos, disponible en tiendas de conveniencia Upper, se suma a otros proyectos del peleador, como su promotora Canelo Promotions.La ceremonia de pesaje entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 12:00 horas (tiempo centro de México), con transmisión gratuita por Azteca 7 y sus plataformas digitales. El acto sirvió como antesala al combate por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).Mbilli llega a la contienda con un récord invicto de 29 triunfos, representando un reto considerable para el mexicano debido a su presión constante y ritmo de golpeo. Para Canelo, esta pelea marca su regreso al ring después de una cirugía de codo y de haber perdido el campeonato indiscutido de la división ante Terence Crawford. Este duelo es el segundo de los cuatro combates pactados en Arabia Saudita como parte de su acuerdo con Turki Al-Sheikh, buscando recuperar la ruta de los campeonatos mundiales en la ANB Arena.La velada, bautizada como "México contra el Mundo", promete una gran representación del boxeo nacional. Además del evento estelar, Jaime Munguía expondrá el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Nikita Zon, mientras que Rafael "Divino" Espinoza pondrá en juego el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Lorenzo Parra. David Picasso también formará parte de esta cartelera llena de acción.Para llegar en óptimas condiciones, Álvarez instaló su campamento de preparación en Gandía, España, utilizando las instalaciones del campeón Oleksandr Usyk para ajustar sus horarios de descanso y entrenamiento al huso horario de Arabia Saudita. El multicampeón mexicano llegó a Riad el 25 de octubre, donde fue recibido con una cálida bienvenida que incluyó música de Jalisco, bailes folclóricos, flores blancas y aficionados ondeando banderas mexicanas, listo para dar la batalla este sábado 31 de octubre.