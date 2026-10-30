Hansi Flick elogia la madurez de Lamine Yamal tras Balón de Oro y admite que Harry Kane lo merecía

En la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Alavés, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, elogió la madurez de su joven astro Lamine Yamal. El entrenador consideró que el delantero reaccionó "muy bien" tras la entrega del Balón de Oro, admitiendo con naturalidad que "al final, Harry Kane también se merecía ganarlo". Además, Flick destacó el generoso gesto de Yamal, quien recientemente fue galardonado con el trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo, al ofrecer simbólicamente este galardón a su compañero de defensa, Pau Cubarsí, en un acto que refleja la gran unidad del vestuario azulgrana.El técnico germano fue claro al señalar que el Barcelona debe recuperar la frescura y el nivel que le faltó en sus últimos compromisos. El equipo llega a este encuentro con la necesidad de reponerse de sus dos primeras derrotas de la temporada: ante el PSG en la Champions League y contra el Real Madrid en LaLiga. A pesar de los tropiezos, Flick mostró calma y confianza, recordando que todavía no ha ocurrido "nada irreversible" y que queda toda la temporada por delante para enderezar el rumbo y pelear por los objetivos.Ante la delicada situación del equipo por las numerosas bajas en la línea defensiva, Flick no descartó que el club intente reforzar la zaga con la llegada de un central durante el mercado de invierno, con el fin de asegurar la competitividad del plantel.Por otro lado, de cara a la próxima ventana de selecciones, el entrenador expresó su deseo de poder gestionar cuidadosamente los minutos de Raphinha. El capitán azulgrana ha sido convocado por Brasil para dos partidos amistosos contra Japón y Singapur, y Flick quiere evitar que sufra una recaída, ya que el jugador volvió lesionado de la anterior concentración internacional. "Para mí, desde luego, si podemos gestionar un poco sus minutos, me alegraría", concluyó el técnico.