Hansi Flick elogia la madurez de Lamine Yamal tras Balón de Oro y admite que Harry Kane lo merecía

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó la excelente reacción de Lamine Yamal tras no ganar el Balón de Oro, reconociendo que Harry Kane se lo merecía. De cara al partido contra el Alavés, el técnico germano instó al equipo a reaccionar tras las derrotas ante el PSG y el Real Madrid, mientras admite la posibilidad de fichar un central en el mercado de invierno y pide cuidar los minutos de Raphinha con la selección de Brasil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 03:06 PM.
En Deportes y editada el 30/10/2026 03:09 PM.