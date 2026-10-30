Harry Kane evoca su paso por el Estadio Azteca tras recibir una moneda conmemorativa del Mundial

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Recién llegado de Londres con el Balón de Oro, Harry Kane recibió una moneda conmemorativa del Mundial 2026 en Múnich, lo que despertó sus recuerdos sobre el intenso duelo de octavos de final donde Inglaterra eliminó a México en el Estadio Azteca. El delantero inglés destacó el respeto y la admiración que la afición mexicana mostró por la "batalla" librada en la cancha, consolidando ese encuentro como una experiencia imborrable en su carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 08:21 AM.
En Deportes y editada el 30/10/2026 08:23 AM.