Harry Kane evoca su paso por el Estadio Azteca tras recibir una moneda conmemorativa del Mundial

Harry Kane volvió a Múnich apenas unos días después de recibir el Balón de Oro, pero un detalle inesperado lo transportó de regreso a México. Tras el triunfo del Bayern Múnich por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania, el goleador inglés recibió un regalo conmemorativo alusivo al Mundial 2026 al salir del Allianz Arena.Al tomar la moneda, Kane sonrió y dejó una respuesta que conectó su presente lleno de condecoraciones con el recuerdo de la afición mexicana y la tensión de aquel duelo mundialista. "Muchas gracias, lo aprecio mucho", expresó el delantero, quien rápidamente rememoró la atmósfera del Estadio Azteca y el peso de un encuentro que Inglaterra sacó adelante en medio de la enorme presión del público local.El recuerdo llegó en un momento de máxima celebración para el capitán inglés, quien había viajado a Ciudad de México con la Selección Inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, para jugar los octavos de final. De hecho, el día previo a ese partido, el equipo británico había entrenado en la Cantera de Pumas, una experiencia que quedó grabada en la memoria del plantel.Kane fue más allá del simple resultado y habló del contacto que ha mantenido después del torneo. Destacó que encontró una gran valoración hacia la manera en que Inglaterra afrontó aquella eliminatoria: "Todos los aficionados mexicanos que he conocido me han dicho que les encantó el partido, que nos quisieron a nosotros y que les gustó la batalla", explicó el atacante. Aunque reconoció que la derrota dejó un golpe anímico para México, remarcó que percibió un profundo respeto por el esfuerzo inglés: "No fue una noche fácil para ellos, porque quedaron fuera de la Copa del Mundo. Pero creo que todos apreciaron la lucha y la determinación que mostramos esa noche".El agradecimiento de Kane ayuda a explicar por qué aquel partido sigue tan presente en el imaginario colectivo, incluso después de la dolorosa eliminación del equipo anfitrión. Para el delantero, la afición no solo acompañó al Tri en una noche mundialista, sino que también supo reconocer la resistencia de Inglaterra cuando el encuentro se convirtió en una auténtica batalla por prevalecer.Kane no fue el único que volvió sobre aquella eliminatoria, ya que la noche en Ciudad de México sigue presente en declaraciones posteriores de otros jugadores y del cuerpo técnico inglés. Entre la ovación de la afición del Bayern Múnich, el Balón de Oro recién conquistado y esta moneda conmemorativa, Harry Kane reafirmó que aquel duelo dejó una huella que trasciende el resultado, quedando como un recuerdo compartido y respetuoso con el fútbol mexicano.