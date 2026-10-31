Canelo Álvarez y Christian Mbilli se alistan por el título del CMB con una bolsa millonaria

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Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli se preparan para disputar el campeonato peso supermediano del CMB en Arabia Saudita, en un combate que promete una de las bolsas más grandes en la carrera del mexicano, estimada en hasta 100 millones de dólares. El enfrentamiento, programado para las 11:30 horas (tiempo centro de México), pondrá a prueba la experiencia de Canelo ante la agresividad del nigeriano, en un evento que se mantiene pendiente de la situación geopolítica en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 10:03 AM.
En Deportes y editada el 31/10/2026 10:09 AM.