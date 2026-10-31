Canelo Álvarez y Christian Mbilli se alistan por el título del CMB con una bolsa millonaria

Saúl "Canelo" Álvarez es sinónimo de espectáculo y grandes negocios, y su próxima pelea no será la excepción. Según reveló Salvador Rodríguez de ESPN, la bolsa de premios que recibirá el mexicano por su combate contra Christian Mbilli asciende a 100 millones de dólares, cifra acordada con la Autoridad de Entrenamiento de Arabia Saudita. Este monto representaría la segunda bolsa más grande en la carrera del multicampeón, solo superada por los 150 millones de dólares que percibió el año pasado en su enfrentamiento ante Terence Crawford. Sin embargo, existen reportes contradictorios que sugieren que la bolsa total podría dividirse, con Canelo recibiendo 47 millones de dólares y Mbilli llevándose 9 millones por la contienda, dejando abierta la incógnita sobre la distribución final del pago.La pelea promete grandes emociones en el ring debido al choque de estilos. Mbilli es un pugilista nigeriano conocido por ser agresivo y avanzar constantemente hacia su rival, mientras que Canelo posee la experiencia y la técnica para contrarrestar este tipo de presión con contragolpes precisos y daño acumulado al cuerpo.No obstante, el reto para el mexicano es mayúsculo. Mbilli obligará a Álvarez a no cometer los mismos errores tácticos que se observaron en su pelea contra Terence Crawford, donde Canelo fue criticado por mostrarse estático y no soltar combinaciones con la fluidez habitual. El equipo del "Canelo" trabajará para evitar que el nigeriano imponga su ritmo desde el primer asalto.Las acciones de la cartelera, estelarizada por este combate de alto calibre, están programadas para arrancar a las 11:30 horas (tiempo centro de México). Sin embargo, la logística del evento mantiene un grado de incertidumbre, ya que la realización de la velada está supeditada a que no se presenten cancelaciones de último minuto debido al problema bélico que actualmente acontece en la región de Medio Oriente, donde se llevará a cabo el magno evento boxístico.