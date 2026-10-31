Michael Carrick asegura que seguirá al frente del Manchester United pese a la derrotas

El Manchester United cayó por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge, con goles de Morgan Rogers y un penal convertido por Cole Palmer. Este último tanto llegó tras la expulsión de Lisandro Martínez, quien recibió dos tarjetas amarillas en un lapso de apenas 82 segundos. Esta derrota hunde al club en el puesto 17 de la Premier League, acercándolo peligrosamente a la zona de descenso, y extiende su racha sin victorias a nueve partidos en todas las competiciones, la más larga desde octubre-noviembre de 1988.A pesar de que la directiva de Old Trafford le otorgó más tiempo esta semana para enderezar el rumbo de una temporada desastrosa, la presión es máxima. Preguntado si seguirá al mando para el próximo partido de Champions League contra la Roma, Carrick respondió con firmeza: "Sí. Solo estoy pensando en preparar a los chicos para el partido de mitad de semana". El exjugador y entrenador del club, con dos décadas de historia en la institución, admitió que la situación "duele" y que hay "mucha emoción". "No hay forma de esconder el hecho de que no hemos ganado suficientes partidos. No hay palabras que expliquen esto de otra manera", reconoció, aunque insistió en que la única forma de escalar posiciones en la tabla es empezar a ganar encuentros de inmediato.Carrick reconoció que la expulsión de Martínez fue un "momento enorme" que influyó decisivamente en el partido, aunque aseguró no sentirse decepcionado por el defensa argentino. Mientras tanto, la afición del United continuó brindando su apoyo a Carrick en las gradas, pero dirigió sus fuertes críticas hacia los propietarios del club, la familia Glazer, Sir Jim Ratcliffe y el director de fútbol, Jason Wilcox, a quienes consideran responsables de la crisis institucional.Por el lado del Chelsea, su entrenador Xabi Alonso admitió que el rendimiento del joven brasileño Estêvão (19 años) le dará "dolores de cabeza" para las futuras alineaciones. El joven, quien tuvo su primera titularidad en la Premier League, anotó dos goles anulados por fuera de juego y creó varias oportunidades peligrosas, demostrando lo que el equipo se había estado perdiendo. Además, Alonso elogió enormemente a Romeo Lavia, quien suplió a última hora al indispuesto Jordan Henderson en el mediocampo. El técnico calificó la actuación del belga como "de primer nivel", destacando su capacidad para conectar la defensa con el ataque, cambiar el ritmo del juego y tomar las decisiones correctas con gran dinamismo y competitividad.