Michael Carrick asegura que seguirá al frente del Manchester United pese a la derrotas

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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, insiste en que mantendrá su puesto a pesar de la derrota por 2-0 ante el Chelsea, resultado que deja al equipo en el puesto 17 de la Premier League. Mientras Carrick admite el dolor de ver al club en esta situación y se prepara para la Champions League, el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, destacó el brillante desempeño del joven Estêvão y de Romeo Lavia, quien suplió de manera excepcional a un indispuesto Jordan Henderson.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 10:04 AM.
En Deportes y editada el 31/10/2026 10:16 AM.