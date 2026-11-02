América, Chivas y Cruz Azul empatan en el liderato con 29 puntos y aseguran su pase a la Liguilla

Con el torneo Apertura 2026 entrando en su fase final, tres de los clubes más populares e históricos del fútbol mexicano han marcado el ritmo de la competencia. América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato de la clasificación con 29 puntos, un reflejo de la consistencia, solidez defensiva y alto nivel ofensivo que han mostrado a lo largo de la campaña.Gracias a los resultados registrados en las últimas jornadas, estas tres instituciones han asegurado matemáticamente su presencia en la Liguilla, cumpliendo con el primer gran objetivo del semestre y manteniendo intacta la ilusión de sus respectivas aficiones de cara a la pelea por el campeonato.Con algunos encuentros todavía por disputarse en la fase regular, la narrativa del torneo ha cambiado: la batalla entre estos tres clubes ya no es solo por clasificar, sino por quedarse con el liderato absoluto del campeonato. Terminar en la primera posición no solo permite cerrar de la mejor manera una campaña exitosa, sino que también otorga ventajas estratégicas y psicológicas para llegar como claros favoritos a la disputa del título.Calendario definido por duelos de alto voltajeLa recta final del torneo deparará pruebas de fuego para los tres líderes, con calendarios que podrían ser determinantes para definir la cima de la clasificación: