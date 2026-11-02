América, Chivas y Cruz Azul empatan en el liderato con 29 puntos y aseguran su pase a la Liguilla

...

América, Chivas y Cruz Azul comparten el primer lugar de la tabla general del Apertura 2026 con 29 puntos, asegurando matemáticamente su clasificación a la Liguilla. Los tres gigantes del fútbol mexicano ahora definirán el liderato absoluto en una recta final que incluye choques directos y visitas a rivales de alto calibre como Tigres y Pumas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 10:15 AM.
En Deportes y editada el 02/11/2026 10:29 AM.