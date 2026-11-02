Andrew Novak se corona campeón del VidantaWorld Mexico Open 2026 y conquista su primer título

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El golfista estadounidense Andrew Novak se proclamó campeón del VidantaWorld Mexico Open 2026 en Vidanta Vallarta, cerrando el torneo con un impresionante acumulado de 25 golpes bajo par. Esta victoria marca su segundo título en el PGA Tour, pero el primero de manera individual, recompensando una temporada de paciencia y superando sus problemas con el putter con el apoyo incondicional de su caddie y la afición mexicana, que ya lo bautizó cariñosamente como "Armando".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 02/11/2026 09:18 AM.