Andrew Novak se corona campeón del VidantaWorld Mexico Open 2026 y conquista su primer título

Andrew Novak encontró en México el escenario perfecto para dar un giro trascendental a su carrera. El estadounidense se adjudicó el título del VidantaWorld Mexico Open 2026 con un acumulado de 25 golpes bajo par y 259 impactos, estableciendo un nuevo récord para el torneo.Su victoria comenzó a fraguarse durante las rondas intermedias, donde firmó tarjetas consecutivas de 61 y 62 golpes, una exhibición de 36 hoyos que él mismo calificó como el mejor golf que ha jugado en su vida. Aunque ingresó a la jornada final con una cómoda ventaja de seis golpes y no pudo replicar ese ritmo extraordinario, Novak cerró con una sólida ronda de 69 golpes (dos bajo par), administrando la diferencia con inteligencia y culminando con una ventaja de cinco impactos sobre sus perseguidores.El triunfo en Vidanta Vallarta tiene un significado especial más allá del campo de juego. Novak y su caddie, Jeff, quien lo acompaña desde hace aproximadamente ocho años, atravesaron una temporada complicada marcada por frustraciones y problemas específicos con el putter. A pesar de las altas expectativas para 2026 tras los progresos del año anterior, la falta de resultados en el green puso a prueba su resiliencia.La paciencia fue la clave en la ronda final. Novak identificó el hoyo 14 como el punto de inflexión definitivo: después de aprovechar oportunidades de birdie en los hoyos 12 y 13, capitalizó un error de su principal perseguidor, Doug Ghim, para ampliar su ventaja y sentenciar el campeonato. Este título no solo es una recompensa a la confianza mutua, sino una plataforma crucial para su trayectoria profesional, especialmente de cara a los cambios estructurales previstos en el PGA Tour rumbo a 2028.Más allá del trofeo, Novak se llevó una impresión imborrable del público mexicano. Agradeció profundamente el respaldo recibido desde el martes y destacó el entusiasmo de los aficionados, llegando a escuchar una de las ovaciones más fuertes de la semana cuando anunciaron su nombre en la ronda final.La conferencia de prensa posterior al torneo tuvo un momento de genuina alegría cuando un periodista mexicano le bromeó diciendo que, tras ganar en el país, prácticamente ya era mexicano y que su nombre podría ser "Armando". Lejos de ofenderse, Novak aceptó la ocurrencia con una amplia sonrisa: "Lo tomaré. Estoy dispuesto a aceptar todo lo que venga con ganar este torneo".Con esta victoria, Andrew Novak se marcha de Vidanta Vallarta con algo más que un trofeo: recupera la confianza, sella una victoria individual largamente perseguida y abre nuevas posibilidades dentro del circuito más importante del golf profesional.