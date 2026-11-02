Canelo Álvarez recupera el título supermediano del CMB al derrotar a Christian Mbilli

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Saúl 'Canelo' Álvarez regresó a la cima del boxeo mundial al derrotar a Christian Mbilli por decisión unánime en Riad, Arabia Saudita, recuperando así el campeonato supermediano del CMB. El legendario Julio César Chávez destacó la inteligencia táctica, la defensa y la experiencia del mexicano, quien controló la distancia y los tiempos del combate para asegurar una victoria clara tras su derrota ante Terence Crawford en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 02/11/2026 08:58 AM.