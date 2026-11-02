Canelo Álvarez recupera el título supermediano del CMB al derrotar a Christian Mbilli

Saúl "Canelo" Álvarez, de 36 años, volvió a adueñarse del campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras imponerse a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. La victoria, que se resolvió en las tarjetas de los jueces con marcadores de 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del mexicano, marca su regreso triunfal a la élite del boxeo tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025.Desde la cabina de transmisión de Box Azteca, el legendario boxeador Julio César Chávez analizó a profundidad el desempeño del tapatío. Chávez enalteció la manera en que Canelo manejó el combate, destacando su inteligencia táctica, su sólida defensa y su capacidad para esquivar golpes sin exponerse innecesariamente."Canelo peleando muy cerebralmente, quitándose los golpes", afirmó el 'César del boxeo', quien incluso anticipó en un momento que el mexicano podría noquear a su rival si decidía intercambiar golpes de poder. Sin embargo, Chávez valoró positivamente que Canelo haya frenado ese impulso para mantener su estrategia calculadora: "Canelo ganándole con muy poquito, en el sentido de la experiencia, en el sentido de quitarse golpes. No se desespera, lo está haciendo bien. Toda su experiencia la está asimilando muy bien".A lo largo de los 12 asaltos, la diferencia en trayectoria y el control de la distancia fueron determinantes. Aunque Mbilli logró conectar más golpes en algunos rounds iniciales y ganó el undécimo asalto, su ritmo decayó notablemente después del séptimo round. Un punto de inflexión ocurrió en el octavo asalto, cuando Mbilli perdió un punto por lanzar un puñetazo ilegal en la nuca, lo que amplió la ventaja del mexicano en las tarjetas.Mientras el francés necesitaba apretar el ritmo para cambiar el resultado, Canelo se mantuvo cómodo y dominante, utilizando su jab y su experiencia para neutralizar la presión. "El que debe apretar es Mbilli porque está perdiendo la pelea. Canelo está muy cómodo, mientras no lo fuercen, Canelo está a toda madre con el puro jab", sentenció Chávez.Con este triunfo, Canelo no solo valida el planteo inteligente que el propio Chávez aplaudió, sino que le devuelve a México un cinturón de máxima jerarquía, reafirmando su estatus como una de las figuras más importantes y tácticamente inteligentes de la historia del boxeo mundial.