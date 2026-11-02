Los Cardinals de Arizona remontan y vencen 33-30 a los Cowboys en tiempo extra

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Los Cardinals de Arizona lograron una histórica remontada para derrotar 33-30 a los Cowboys de Dallas en tiempo extra. Tras fallar el punto extra que habría sentenciado el juego en los últimos segundos del tiempo reglamentario, Chad Ryland se redimió con un gol de campo de 42 yardas. Impulsados por la gran actuación de Tyler Allgeier y el cambio de quarterback a Gardner Minshew, Arizona venció a Dallas por quinta ocasión consecutiva en el AT&T Stadium.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 02/11/2026 09:06 AM.