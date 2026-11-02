Los Cardinals de Arizona remontan y vencen 33-30 a los Cowboys en tiempo extra

En un final de infarto, los Cardinals de Arizona lograron una alocada victoria de 33-30 sobre los Cowboys de Dallas. El protagonista del desenlace fue el pateador Chad Ryland, quien falló el intento de punto extra que habría ganado el partido con apenas seis segundos por jugarse en el tiempo reglamentario, enviando el juego a tiempo extra. Sin embargo, Ryland se reivindicó completamente al conectar un gol de campo ganador de 42 yardas en la prórroga.Con este triunfo, Arizona venció a Dallas por quinta vez consecutiva y mejoró su récord a un perfecto 5-0 en el AT&T Stadium, la casa que los Cowboys inauguraron en 2009. Para Dallas (3-5), esta fue, por mucho, la más devastadora de sus derrotas recientes, ya que no estuvieron abajo en el marcador en ningún momento hasta esa patada final, llegando a tener una ventaja de dos touchdowns al inicio del cuarto periodo.Arizona (3-5) se mantuvo con vida en el juego gracias a una explosiva segunda mitad del corredor Tyler Allgeier. El jugador tuvo una carrera de touchdown de 63 yardas, la más larga de su trayectoria profesional, seguida de otra acarreo de 50 yardas que preparó el terreno para su segundo touchdown, esta vez en una recepción de 5 yardas. En total, Allgeier sumó 191 yardas desde la línea de golpeo (147 por tierra y 44 por recepción), y todas, salvo 7, llegaron después del descanso. Este impulso ofensivo fue posible también gracias al cambio en la posición de quarterback: Gardner Minshew reemplazó a un ineficaz Jacoby Brissett en el tercer cuarto, inyectando la energía necesaria para completar la remontada.La defensa de Dallas, que estaba teniendo su mejor actuación de la temporada, se vino abajo en los últimos 16 minutos del encuentro, y de manera catastrófica en el último minuto. Los Cardinals recorrieron 80 yardas en solo ocho jugadas y un minuto, logrando igualar el marcador 30-30 con un pase de touchdown de 13 yardas de Gardner Minshew a Michael Wilson con seis segundos en el reloj.El fallo de Ryland en el punto extra, después de haber acertado sus 58 intentos anteriores, colocó a Arizona en un grupo histórico poco común: se convirtieron en el tercer equipo desde el año 2000 en fallar un punto extra para tomar la ventaja en los últimos 10 segundos del tiempo reglamentario y aun así ganar en tiempo extra, uniéndose a los Bengals de Cincinnati (derrota en 2022 ante Pittsburgh) y a los Buccaneers de Tampa Bay (derrota en 2003 ante Carolina). A diferencia de esos dos equipos, los Cardinals lograron escribir su propio final feliz, completando una de las remontadas más memorables de la temporada.