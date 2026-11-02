Cristiano Ronaldo no viaja con el Al-Nassr a Uzbekistán por preocupaciones de seguridad

El entrenador del Al-Nassr, Ange Postecoglou, decidió dejar fuera de la convocatoria para el viaje a Taskent a Cristiano Ronaldo, así como a Kingsley Coman y Mohamed Simakan. El técnico australiano justificó la decisión en una conferencia de prensa citando "la presión de los partidos y la cantidad de viajes involucrados", en un contexto marcado por la inestabilidad regional.La semana anterior, el partido del Al-Nassr como local contra el Al Wasl tuvo que ser pospuesto, ya que el club de los Emiratos Árabes Unidos se negó a viajar a Arabia Saudita debido a la delicada situación de seguridad. Los aeropuertos del país han sido objeto de una serie de ataques por parte de los rebeldes hutíes, quienes, operando con el respaldo de Teherán, buscan interrumpir las exportaciones de petróleo saudíes. Un ataque reciente de estos militantes dejó un saldo de 13 personas fallecidas.A pesar de la ausencia de su máxima estrella, el Al-Nassr logró una momentánea y contundente victoria por 6-2 sobre el Pakhtakor. El internacional portugués Joao Felix fue el gran protagonista del encuentro al anotar un doblete, liderando al equipo dirigido por Postecoglou a un triunfo aplastante en territorio uzbeko.La pausa en la competición continental no detiene la racha goleadora de Ronaldo. La semana anterior, el astro anotó un hat-trick contra el Al Kholood en la Liga Profesional Saudí, alcanzando 9 goles en 12 apariciones esta temporada. Este triplete elevó su cuenta a 985 goles en su carrera, acercándolo de manera vertiginosa a la meta histórica de 1.000 goles que ha perseguido desde que superó el récord de máximo goleador en la historia del fútbol en 2021 (aunque dicha cifra sigue siendo debatida por la falta de datos en algunos registros históricos).En 2024, Ronaldo ya le había confesado a su excompañero Rio Ferdinand: "Quiero llegar a 1.000 goles. Si no tengo lesiones, esto es lo más importante para mí, lo quiero. Para mí, la mejor marca que puedo tener en el fútbol es llegar primero a 900 goles. Después, mi desafío es estar en 1.000 goles".Paralelamente a sus logros deportivos, Ronaldo sigue rompiendo récords fuera del campo. El mes pasado, se convirtió en el primer futbolista "multi-billionaire" (con varios miles de millones) de la historia, superando la marca de los 2.000 millones de dólares en ingresos acumulados a lo largo de su carrera, apenas seis años después de ser el primero en superar los 1.000 millones.Según la revista Forbes, el veterano delantero generó 225 millones de libras este año, impulsado por su lucrativo salario en el Al-Nassr (estimado en 488.000 libras diarias) y 42 millones de libras adicionales provenientes de patrocinios y sus ventures comerciales, consolidando su dominio tanto en el campo como en las listas de riqueza global.