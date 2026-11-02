Cristiano Ronaldo no viaja con el Al-Nassr a Uzbekistán por preocupaciones de seguridad

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Cristiano Ronaldo (41) no viajó con el Al-Nassr a Taskent, Uzbekistán, para el partido de la Liga de Campeones de la AFC contra el Pakhtakor debido a las crecientes preocupaciones de seguridad por los ataques de los rebeldes hutíes. En su ausencia, Joao Felix anotó un doblete en la contundente victoria por 6-2, mientras el astro portugués sigue acercándose a su meta histórica de 1.000 goles y consolida su estatus como el primer futbolista en superar los 2.000 millones de dólares en ingresos de carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 03:51 PM.
En Deportes y editada el 02/11/2026 03:55 PM.