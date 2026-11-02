Escándalo de Mbappé en China: un polémico comentario desata un apagón de LaLiga

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que mantiene un diálogo activo con las autoridades chinas tras la polémica desatada por Kylian Mbappé al referirse a Mao Zedong como "dictador" en un video. Como consecuencia, la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de la liga y la plataforma Migu omitió el partido del Real Madrid. Pese a las disculpas oficiales del jugador, el club y el organismo, tres marcas chinas ya han roto sus contratos con el delantero francés.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 12:22 PM.
En Deportes y editada el 02/11/2026 12:27 PM.