Escándalo de Mbappé en China: un polémico comentario desata un apagón de LaLiga

La tensión diplomática y deportiva estalló a comienzos de semana tras la difusión de un video en el que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, comentaba un meme que lo asociaba con un "dictador chino", en referencia a los montajes que colocan su rostro sobre imágenes emblemáticas del histórico líder Mao Zedong.En China, Mao Zedong es una figura central descrita oficialmente como un héroe de la nación, a pesar de los capítulos oscuros y los millones de muertes que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder. La reacción de las autoridades y medios chinos fue inmediata: la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de los partidos de LaLiga durante el fin de semana, mientras que el servicio de streaming Migu omitió por completo la emisión del encuentro entre el Racing de Santander y el Real Madrid.Ante la magnitud del rechazo, Kylian Mbappé, LaLiga y el Real Madrid emitieron comunicados expresando sus más sinceras disculpas por las palabras del delantero francés, intentando apaciguar los ánimos en el mercado asiático.Sin embargo, el daño comercial ya estaba hecho. Como consecuencia directa de la controversia, al menos tres marcas chinas anunciaron la rescisión inmediata de sus contratos de patrocinio y publicidad con el jugador, marcando un duro golpe para la imagen comercial del astro francés en la región.Desde Barcelona, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, abordó la situación durante un foro, afirmando que sigue "hablando con las autoridades chinas" para resolver el conflicto. "Por ahora, hay que esperar y ver la situación", declaró Tebas a la prensa, insistiendo en recordar que "hay muy buenas relaciones" con China y destacando la buena sintonía histórica que existe con la televisión pública del país asiático. El organismo rector del fútbol español confía en que las disculpas presentadas y el diálogo diplomático en curso permitan restablecer la normalidad en las transmisiones y proteger los intereses comerciales de la competición en uno de sus mercados más importantes.