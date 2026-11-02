Kimi Antonelli se corona campeón de la Fórmula 1 en México

Después de un fin de semana cargado de emociones en el Gran Premio de México, Kimi Antonelli aseguró matemáticamente el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1, sentenciando la pelea individual cuando todavía faltan cuatro carreras por disputarse en la temporada 2026. El joven piloto ha logrado consolidar una ventaja insalvable en la tabla general, convirtiéndose en el nuevo monarca de la máxima categoría del automovilismo.Sin embargo, a pesar de que la corona individual ya tiene dueño, la recta final del calendario aún depara emociones fuertes, ya que el campeonato de constructores sigue completamente abierto y es el principal atractivo para las próximas fechas.Aunque Mercedes se perfila como el principal y más sólido candidato para quedarse con el título de constructores, Ferrari todavía mantiene vivas sus esperanzas de llevarse el campeonato mundial. La escudería alemana llega al próximo Gran Premio de Brasil con una cómoda ventaja de 126 puntos sobre los de Maranello (630 unidades para Mercedes frente a 504 para los Tifosi).Con 172 puntos todavía en juego tras lo sucedido en México, las matemáticas son claras: Mercedes necesita salir del circuito de Interlagos con una diferencia mayor a 129 puntos sobre Ferrari para asegurar matemáticamente el título. De lograrlo, la escudería de la estrella celebraría el ansiado doblete (campeonato de pilotos y de constructores) y sumaría una victoria por segundo fin de semana consecutivo.En el otro extremo de la tabla de posiciones, la temporada ha sido sumamente complicada para el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez. De acuerdo con los registros tras el Gran Premio de México, "Checo" se encuentra en el grupo de los cuatro pilotos de la parrilla que aún no consiguen sumar ni un solo punto en lo que va de la temporada 2026, un contraste notable frente a las celebraciones en la cima de la categoría.Copy