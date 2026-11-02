Kimi Antonelli se corona campeón de la Fórmula 1 en México

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Tras el Gran Premio de México, Kimi Antonelli se coronó campeón mundial de pilotos de la Fórmula 1 con cuatro carreras de anticipación. Mientras el título individual ya tiene dueño, la batalla por el campeonato de constructores sigue abierta, con Mercedes (630 puntos) buscando asegurar matemáticamente el doblete el próximo fin de semana en Brasil frente a Ferrari (504 puntos). En el lado menos amable de la parrilla, Sergio "Checo" Pérez continúa sin sumar unidades en la temporada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 10:07 AM.
En Deportes y editada el 02/11/2026 10:15 AM.