Daniel Saborío gana la primera medalla de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El abanderado nacional Daniel Saborío Grillo cumplió su objetivo de subir al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, otorgándole a México la primera presea de la delegación en la justa. En la final de los 400 metros libres, el nadador detuvo el cronómetro en 3:52.72 minutos, logrando una nueva marca personal.Durante gran parte de la competencia, Saborío sostuvo el segundo puesto. En los primeros 50 metros registró un parcial de 26.04 segundos, ubicándose a apenas tres centésimas del saudí Rami Bilal Alrahmouni, quien tomó la punta desde el inicio. Aunque Alrahmouni conservó la ventaja para llevarse el oro con 3:47.86 minutos, Saborío realizó una carrera sólida para cruzar la meta en tercer lugar, a 4.86 segundos del ganador, asegurando así el bronce para el equipo mexicano.Previamente en la jornada, Saborío había competido en la final de los 100 metros libres, donde finalizó en un meritorio quinto lugar con un registro de 50.75 segundos. El mexicano permaneció cerca de los punteros durante toda la prueba, marcando el quinto mejor parcial en los primeros 50 metros con 24.24 segundos. Aunque no logró dar alcance a los líderes en el tramo final, su actuación fue de alto nivel en un podio disputado por el oro de Toropkin (49.66s), la plata de Xie (50.18s) y el bronce del taiwanés Lee Han (50.26s).Nacido en Monterrey, Saborío comenzó a nadar a los cuatro años en el Deportivo Colinas, incorporándose dos años después a equipos de competencia. A sus 17 años, representa a los Borregos Monterrey del PrepaTec Eugenio Garza Lagüera, donde entrena bajo la dirección de Carlos Lara.Su palmarés internacional es prometedor: a los 14 años debutó en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, y en 2026 brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, ganando oro en el relevo 4x200 metros libres (imponiendo récord centroamericano con 7:15.60 junto a Jorge Iga, Andrés Dupont y David Medina) y plata en los 800 metros libres. Además, estableció el récord absoluto mexicano de la categoría 17-18 años en los 200 metros libres durante el Campeonato Junior Pan Pacific en Vancouver, Canadá.Con una creciente confianza y experiencia en selecciones mayores, la meta clara del joven nadador es continuar este proceso de desarrollo para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, consolidándose como una de las mayores promesas de la natación mexicana.