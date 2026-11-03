Daniel Saborío gana la primera medalla de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

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El nadador regiomontano Daniel Saborío (17) le dio a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al conquistar el bronce en los 400 metros libres con un tiempo de 3:52.72, mejorando su marca personal. Tras también finalizar quinto en los 100 metros libres, el joven talento de Monterrey consolida su proyección internacional con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 03/11/2026 09:13 AM.