Jake Paul regresa al boxeo en Dubái este 24 de diciembre contra el ex campeón de kickboxing

Jake Paul está listo para volver a la acción. La empresa promotora del influencer y boxeador, Most Valuable Promotions, confirmó oficialmente que Paul se enfrentará a Cedric Doumbe el próximo 24 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El combate ha sido calificado como una pelea de peso crucero a 8 asaltos, totalmente aprobada a nivel profesional, lo que representa un nuevo desafío en la carrera de Paul dentro del cuadrilátero.Este regreso llega en un momento crucial para Paul, quien busca reivindicarse exactamente un año después de su último combate. En diciembre de 2025, en Miami, el estadounidense sufrió una dolorosa derrota por nocaut en el sexto asalto a manos del excampeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua. El impacto de ese combate fue severo: Paul sufrió una doble fractura en la mandíbula que requirió intervención quirúrgica inmediata y lo mantuvo alejado del ring durante un largo periodo de recuperación. Como consecuencia de esa derrota, el boxeador cayó fuera del ranking de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que esta nueva pelea en Dubái se perfila como una oportunidad clave para reconstruir su estatus en la división.Desde que inició su carrera profesional en el boxeo en 2020, Jake Paul ha construido un récord de 12 victorias en 14 combates. Su carrera ha estado marcada por peleas de alto perfil, destacando su polémica pero exitosa victoria en 2024 ante el legendario Mike Tyson, quien entonces tenía 58 años.Sin embargo, su próximo rival no será un oponente convencional. Cedric Doumbe, un atleta francés nacido en Camerún, llega al boxeo con un pedigrí de combate de élite: fue campeón mundial de kickboxing y actualmente compite como peleador en las artes marciales mixtas (MMA). Su experiencia en deportes de contacto de alto impacto lo convierte en un desafío formidable para Paul, quien deberá demostrar que su mandíbula y su técnica están completamente recuperadas para enfrentar a un golpeador con experiencia en múltiples disciplinas de combate.