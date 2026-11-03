Jake Paul regresa al boxeo en Dubái este 24 de diciembre contra el ex campeón de kickboxing

...

El youtuber convertido en boxeador Jake Paul (29) anunció su regreso al ring para el 24 de diciembre de 2026 en Dubái, donde se enfrentará en un combate profesional de peso crucero a 8 asaltos contra Cedric Doumbe, ex campeón mundial de kickboxing y actual peleador de MMA. Esta pelea marca el reencuentro de Paul con el boxeo un año después de sufrir una doble fractura de mandíbula y una contundente derrota ante Anthony Joshua.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 11:13 AM.
En Deportes y editada el 03/11/2026 11:15 AM.