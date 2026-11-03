Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras una colisión en el campo; se abre investigación

La jornada de fútbol español se ha visto empañada por una tragedia sin precedentes. Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del CD Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre a las 8:00 a.m. en el hospital, horas después de recibir un fortuito pero violento rodillazo en el pecho por parte del portero del FC Andorra, Jesús Owono, cerca de la línea de medio campo.El jugador fue atendido en el césped durante más de cinco minutos y tuvo que ser reanimado en el interior de la ambulancia antes de ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su estado se agravó durante la madrugada hasta culminar en un paro cardíaco. Según medios españoles, la esposa y la pequeña hija del jugador, quien se convirtió en padre el año pasado, se encontraban en la grada del estadio Heliodoro Rodríguez López en el momento del fatídico choque.El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. En España, es un protocolo estándar abrir diligencias ante cualquier fallecimiento no vinculado a causas naturales.Sin embargo, los expertos legales anticipan que el portero evitará sanciones penales. El abogado deportivo Miguel Galán explicó que "la doctrina del Tribunal Supremo establece que los excesos durante una acción de juego están sujetos a sanciones deportivas, no penales", siempre que no exista dolo o intención de causar daño. El reglamento contempla suspensiones de 4 a 12 partidos para acciones de "conducta violenta hacia un adversario que causen lesiones graves".Jesús Owono, internacional con Guinea Ecuatorial y formado en la Real Sociedad, fue expulsado antes de que el partido de Segunda División fuera suspendido. Al abandonar el campo, el guardameta tuvo que enfrentarse a cánticos de "asesino" por parte de una parte de la afición tinerfeña, lo que lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram debido al acoso y los mensajes de odio recibidos.Según reportes periodísticos, Owono se encuentra "profundamente afectado" y ha insistido en que no hubo "ninguna intención de causar daño", calificando la acción como un movimiento desafortunado y mal calculado. El portero tiene la intención de contactar y disculparse personalmente con la familia de De Miguel de manera privada antes de emitir cualquier declaración pública.El CD Tenerife confirmó el deceso con un comunicado desgarrador: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta e incapaces de creer que esto sea verdad... no hay palabras de consuelo". El club anunció que el cuerpo del jugador será trasladado a Navahermosa (Toledo), su tierra natal, a petición de la familia. Además, se ha convocado a toda la afición para un homenaje conjunto este sábado a las 18:00 horas en el estadio Heliodoro.La tragedia ha provocado una ola de solidaridad en el deporte. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha cancelado todos los partidos domésticos programados para hoy. Por su parte, la UEFA ha ordenado guardar un minuto de silencio en todos sus encuentros de la semana.Grandes clubes como el FC Barcelona y el Real Madrid, junto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), han emitido comunicados expresando sus más profundas condolencias. El CD Castellón, club donde De Miguel logró un histórico ascenso, también se sumó al duelo: "Las palabras no pueden expresar la profunda injusticia de esta pérdida. Siempre serás uno de los nuestros, Demi. Descansa en paz".