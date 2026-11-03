Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras una colisión en el campo; se abre investigación

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El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel (30 años), falleció este martes 3 de noviembre de 2026 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una violenta colisión con el portero del FC Andorra, Jesús Owono. Aunque la Policía Nacional ha abierto una investigación por homicidio, protocolo estándar en muertes no naturales en España, los expertos legales anticipan sanciones deportivas y no penales al no existir intención de dañar. El suceso ha sumido al fútbol español y europeo en un profundo luto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 03/11/2026 08:46 AM.