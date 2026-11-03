Rafael Márquez alista la convocatoria del Tri para la Nations League

Rafael Márquez se encuentra en la recta final para definir la lista de convocados que enfrentarán a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League de Concacaf. Este duelo representa el primer torneo oficial del 'Kaiser' como director técnico del representativo nacional. Tras acumular derrotas y sin conseguir triunfos en sus cuatro encuentros más recientes al frente del equipo (incluyendo la etapa final de Javier Aguirre), Márquez evalúa alternativas para reforzar el plantel y romper la mala racha.La lesión de Raúl Jiménez, quien estará ausente por varios meses, ha abierto una vacante crucial en la delantera. Para cubrir esta baja y la falta de anotaciones recientes de Armando González y Santiago Giménez, el cuerpo técnico perfila varias opciones: