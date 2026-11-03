Rafael Márquez alista la convocatoria del Tri para la Nations League

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El director técnico Rafael Márquez prepara la convocatoria de la Selección Mexicana para los cuartos de final de la Nations League de Concacaf ante Jamaica (14 y 17 de noviembre). En busca de su primer triunfo oficial al frente del Tri y para suplir la baja por lesión de Raúl Jiménez, el 'Kaiser' evalúa el regreso de figuras como Jesús 'Tecatito' Corona, Henry Martín y el joven Jorge Ruvalcaba, además de mantener en duda a varios jugadores por falta de minutos con sus clubes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 08:57 AM.
En Deportes y editada el 03/11/2026 09:02 AM.