Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez tras recuperar el título del CMB, ¿quiere revancha?

Terence Crawford, uno de los tres pugilistas que ha logrado vencer a Saúl 'Canelo' Álvarez, mostró su admiración y apoyo al mexicano a través de sus redes sociales tras su reciente triunfo. En su cuenta de X (antes Twitter), el estadounidense destacó el historial del tapatío: "Canelo, hace frío. ¡Siempre me ha gustado Canelo! Viendo su historial, y digan lo que quieran, les ganó a muchos boxeadores sin perder. ¡Saludos, campeón! Fue un honor compartir el ring contigo", escribió.Este respaldo llega después de que Álvarez impusiera su experiencia en el cuadrilátero de Riad, Arabia Saudita, derrotando al pugilista de raíces francesas Christian Mbilli por decisión unánime con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, consagrándose nuevamente como campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).A lo largo de los 12 asaltos, Canelo combinó experiencia y precisión. Aunque Mbilli mantuvo la presión y lanzó un mayor volumen de golpes en distintos pasajes del combate, el mexicano respondió con impactos más claros y efectivos. El octavo episodio marcó un punto de inflexión cuando Mbilli recibió una deducción de punto por conectar un golpe ilegal en la nuca de Álvarez. A partir de ese momento, el jalisciense tomó el control total de la distancia, aprovechó los espacios que dejó su rival y selló su regreso a la cima del CMB.El contexto de esta victoria es histórico, ya que Crawford venció a Álvarez por decisión unánime el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, subiendo de división para arrebatarle los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y el anillo de The Ring, convirtiéndose en campeón indiscutible.Tras recuperar el cetro del CMB, Álvarez ha señalado que su prioridad inmediata es descansar y tomar una pausa después de su intenso regreso al ring. No obstante, la posibilidad de una revancha contra Terence Crawford se mantiene como uno de sus principales objetivos, aunque su realización depende de que el estadounidense, actualmente retirado, decida volver a pelear.Mientras se resuelve el panorama de la división, el campeón interino del CMB, Lester Martínez, ha manifestado su intención de enfrentar al ganador, surgiendo como una alternativa lógica. Sin embargo, Canelo evitó comprometerse con esa defensa obligatoria o con cualquier otro oponente en específico, dejando la definición de su siguiente paso en manos de su equipo, encabezado por el entrenador Eddy Reynoso. Por ahora, el boxeador mexicano mantiene abierta la posibilidad de continuar su carrera y enfrentar nuevos retos antes de considerar el retiro definitivo.