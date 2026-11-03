Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez tras recuperar el título del CMB, ¿quiere revancha?

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Terence Crawford salió en defensa de Saúl 'Canelo' Álvarez tras su contundente victoria por decisión unánime ante Christian Mbilli en Riad, con la que el mexicano recuperó el título supermediano del CMB. Mientras el tapatío prioriza un descanso, su equipo evalúa opciones como una posible revancha con el retirado Crawford o una defensa ante el campeón interino Lester Martínez, antes de que el jalisciense tome una decisión definitiva sobre su futuro en el boxeo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 10:37 AM.
En Deportes y editada el 03/11/2026 10:44 AM.