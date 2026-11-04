Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección portuguesa a los 41 años tras histórico legado

"No fue una decisión fácil", expresó Cristiano Ronaldo en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, dirigido "a los portugueses". Con estas palabras, el astro de 41 años confirmó que ha llegado el momento de entregar la camiseta número 7 que lo vio conquistar la Eurocopa de 2016. "Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin. Pongo fin a un camino que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre", declaró el capitán luso, quien se despide con un récord imponente de 234 internacionalidades y 146 goles.Aunque el retiro corona una carrera legendaria, la despedida está marcada por la tensión con el actual seleccionador, Jorge Jesús. El punto de quiebre ocurrió el 27 de septiembre en Oslo, durante un partido de la Liga de las Naciones contra Noruega. A pesar de haber calentado en la banda durante más de media hora, Jesús decidió no darle minutos a Ronaldo.Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, el cuerpo técnico informó que el astro no sería titular, lo que provocó que el jugador abandonara la concentración del equipo. Aunque días después Ronaldo se disculpó por su actitud hacia los aficionados y compañeros, recibiendo una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, la relación quedó fracturada.La Federación Portuguesa de Fútbol había intentado tender un puente, preconvocándolo la semana pasada para los próximos compromisos ante Dinamarca (14 de noviembre en Braga) y Gales (17 de noviembre en Cardiff). Sin embargo, Ronaldo fue contundente en su mensaje final, acusando al entrenador de haber traicionado su confianza y cerrando la puerta a cualquier regreso.La decisión de colgar las botas internacionales llega poco después de su participación en la Copa del Mundo de 2026, disputada en Norteamérica. En ese torneo, Ronaldo hizo historia una vez más al convertirse en el primer futbolista en la historia en marcar goles en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.Sin embargo, el desenlace del certamen fue discreto para el conjunto luso, que fue eliminado en los octavos de final tras caer 1-0 ante España, selección que posteriormente se coronaría campeona del mundo. Con este adiós, Cristiano Ronaldo cierra un ciclo de más de dos décadas como el máximo referente y goleador de la historia del fútbol portugués, dejando un vacío imposible de llenar en la 'Seleção'.