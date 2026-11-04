Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección portuguesa a los 41 años tras histórico legado

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El astro portugués Cristiano Ronaldo (41) anunció su retiro definitivo de la selección nacional, poniendo fin a una trayectoria de 23 años que incluye 234 partidos, 146 goles y la histórica Eurocopa de 2016. La decisión llega tras su participación en el Mundial 2026 y se ve empañada por un reciente conflicto con el seleccionador Jorge Jesús, a quien el delantero acusó de traicionar su confianza tras ser relegado al banquillo en la Liga de las Naciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 04:22 PM.
En Deportes y editada el 05/11/2026 08:28 AM.