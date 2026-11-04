Fernanda García conquista el bronce en los 50 metros mariposa y suma la tercera medalla de México

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La nadadora mexicana Fernanda García obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 50 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con un tiempo de 27.49 segundos. Este logro representa la tercera presea para la delegación nacional en la justa, sumándose al bronce de Daniel Saborío en natación y al del equipo de beisbol 5, en una final decidida por escasas centésimas de segundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 10:46 AM.
En Deportes y editada el 04/11/2026 10:50 AM.