Fernanda García conquista el bronce en los 50 metros mariposa y suma la tercera medalla de México

Victoria Fernanda García Caldera protagonizó una actuación sobresaliente en la final de los 50 metros mariposa, deteniendo el cronómetro en 27.49 segundos para colgarse la medalla de bronce. La carrera se resolvió con diferencias mínimas entre las competidoras, reflejando el alto nivel de la prueba.La rusa Serafima Fokina se llevó la medalla de oro con un registro de 27.28 segundos, mientras que la croata Ana Bobanović cruzó la meta en segundo lugar con 27.33 segundos, a apenas 0.05 segundos de la ganadora. García terminó a solo 0.21 segundos de la campeona y a 0.16 segundos de la presea de plata, demostrando una competitividad excepcional hasta el último toque en la pared.Detrás de la mexicana, la competencia se mantuvo muy cerrada. La estonia Maari Randvaeli finalizó en cuarta posición con 27.63 segundos, seguida por la polaca Zofia Kowalska-Frączyk (27.80) y la brasileña Ana Julia Aguiar Amaral (27.91). Completaron la final la peruana Cielo Moya en séptimo lugar (28.18) y la jamaiquina Skyelar Richards en octavo (28.24).Con este resultado, la delegación mexicana alcanza un total de tres medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Fernanda García se une al palmarés nacional junto al nadador Daniel Saborío, quien previamente conquistó el bronce en los 400 metros libres, y al equipo mexicano de beisbol 5, que también alcanzó el tercer lugar en su disciplina.Este contundente desempeño consolida a la natación mexicana como uno de los pilares del éxito deportivo del país en esta edición de la justa juvenil, reafirmando el talento y la preparación de sus jóvenes atletas en el escenario internacional.