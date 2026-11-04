El futbol mexicano despide a Carlos Albert, el periodista frontal que marcó época

El fútbol mexicano despide este martes 3 de noviembre a Carlos Albert, un comunicador que construyó una trayectoria inconfundible marcada por su carácter frontal y su disposición a cuestionar directamente a las principales figuras del balompié. Tras concluir su carrera como futbolista profesional en el Necaxa en 1971, Albert encontró en el periodismo su verdadera vocación, iniciando formalmente en los medios en 1978.Durante décadas frente a los micrófonos, su estilo se caracterizó por expresar opiniones contundentes, sin importar si debía confrontar a dirigentes, entrenadores o jugadores, convirtiéndose en un referente de la crítica deportiva en el país.Uno de los episodios que quedaron grabados en la memoria de los aficionados ocurrió en 2016, durante una emisión del programa Reacción en Cadena, conducido por Gerardo Velázquez de León y Enrique Beas. Albert protagonizó un intenso intercambio telefónico con Jorge Vergara, entonces propietario de Chivas.La discusión escaló cuando Albert responsabilizó al directivo por la situación deportiva del Guadalajara y puso en duda su calidad moral. Esto desató una de las frases más recordadas del comunicador: "La moral no se compra, señor Vergara, usted tiene mucho dinero pero no tiene educación, ni tiene moral, ni tiene ética. Es usted un mitómano de esencia". Vergara respondió aludiendo al pasado de Albert como funcionario público, cerrando el tenso intercambio con un mutuo "no hable de lo que no sabe", a lo que Albert replicó: "Como no, si de algo sé es de fútbol, señor, tengo 50 años en esto".Otro de los momentos más emblemáticos de su carrera tuvo lugar en octubre de 2003, cuando Ricardo Antonio La Volpe dirigía a la Selección Mexicana. El estratega argentino acudió al foro de CNI Canal 40, donde Albert encabezaba el espacio deportivo. Lo que parecía una entrevista convencional se transformó en una confrontación cuando el periodista cuestionó el desempeño del Tri y la convocatoria de jugadores jóvenes sin experiencia.La discusión alcanzó su punto máximo cuando Albert abordó un supuesto altercado físico entre La Volpe y Hugo Sánchez en el Atlante. El entrenador, visiblemente enojado por las críticas a su proceso y a su personalidad, terminó levantándose de su asiento, quitándose el micrófono y abandonando la entrevista, sellando una de las imágenes más icónicas de la televisión deportiva nacional.Carlos Albert construyó una carrera en la que las opiniones fuertes y los debates directos fueron su sello distintivo. Sus confrontaciones con personajes de la talla de Vergara y La Volpe permanecen como ejemplos de una época en la que la discusión futbolística no solo analizaba el juego, sino que también se convertía en la protagonista absoluta de la televisión mexicana, dejando una huella imborrable en la historia del periodismo deportivo del país.