El futbol mexicano despide a Carlos Albert, el periodista frontal que marcó época

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El fútbol mexicano se despide este 3 de noviembre de 2026 de Carlos Albert, exjugador del Necaxa y destacado periodista deportivo reconocido por su carácter frontal y sus incisivos cuestionamientos a las figuras del balompié. Su legado queda marcado por emblemáticos enfrentamientos televisados, como el histórico cruce de palabras con Jorge Vergara en 2016 y el tenso altercado con Ricardo La Volpe en 2003, consolidándolo como una de las voces más influyentes y controversiales de la crítica deportiva en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 04/11/2026 10:02 AM.