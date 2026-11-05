Asesinan al futbolista inglés Ezekiel Williams, de 26 años, en un incidente en Milton Keynes

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El futbolista inglés Ezekiel Williams, de 26 años y jugador del Hendon FC, falleció en el hospital tras sufrir heridas graves en un incidente en Milton Keynes, Gran Bretaña. La Policía del Valle del Támesis investiga el caso como un homicidio y mantiene a tres hombres bajo custodia preventiva, mientras el mundo del fútbol inglés lamenta la pérdida de un deportista descrito por su club como humilde, generoso y de gran ingenio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 12:20 PM.
En Deportes y editada el 05/11/2026 12:27 PM.