Asesinan al futbolista inglés Ezekiel Williams, de 26 años, en un incidente en Milton Keynes

La Policía del Valle del Támesis (Thames Valley Police) confirmó que investiga la muerte del joven futbolista como un homicidio. Los agentes recibieron el aviso inicial del servicio de ambulancias South Central tras el incidente ocurrido en Milton Keynes. A pesar de los esfuerzos médicos, Williams falleció en el hospital el lunes a consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.Hasta el momento, las autoridades han detenido a dos hombres bajo sospecha de asesinato y a un tercer individuo bajo la sospecha de haber colaborado en el crimen. Los tres sospechosos se encuentran en prisión preventiva mientras avanza la investigación.El inspector jefe de policía, Rob Underhill, declaró que están llevando a cabo una investigación "exhaustiva y detallada para determinar qué ocurrió exactamente", añadiendo que son plenamente conscientes de que este trágico suceso generará una profunda preocupación en la comunidad local.Ezekiel Williams había fichado por el Hendon FC en septiembre de este año, equipo que milita en la Isthmian League South Central Division, correspondiente a la octava categoría del fútbol inglés. Su impacto en el club fue inmediato y positivo: hace apenas 10 días, había marcado su primer gol con la camiseta del Hendon en un partido contra el Jersey Bulls.A lo largo de su trayectoria deportiva, Williams también defendió los colores de clubes como el Kettering Town FC, FC Romania, Northwood y Harrow Borough, construyendo una carrera sólida en el fútbol semiprofesional inglés.Tras conocerse la noticia, el Hendon FC emitió un conmovedor comunicado en su honor, recordándolo como "una persona humilde, sencilla y generosa, dotada de un ingenio agudísimo". Su repentina muerte ha dejado consternados a compañeros, aficionados y a toda la comunidad futbolística, que ahora se suma al duelo por la pérdida de un joven talento arrebatado en la plenitud de su vida.