Concacaf revela el nuevo formato de la Copa Oro 2027: 16 selecciones, grupos de ocho y un invitado

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dio a conocer a través de sus redes sociales el nuevo modelo de competencia para la Copa Oro 2027, transformando una estructura que se había mantenido durante años. El torneo pasará a contar con 16 selecciones participantes, las cuales se dividirán en dos grupos (A y B) de ocho equipos cada uno.En esta primera fase, cada selección disputará cuatro partidos frente a cuatro adversarios distintos de su propio sector, lo que elevará el total de encuentros de la ronda inicial de 24 a 32. Cabe destacar que ningún equipo enfrentará necesariamente a todos sus rivales de grupo; en su lugar, los resultados influirán en una tabla de clasificación común de ocho selecciones por sector, de la cual los cuatro primeros lugares avanzarán a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes quedarán eliminados.Para equilibrar la competencia, la Concacaf utilizará su ranking de selecciones nacionales para organizar a los participantes en ocho bombos de dos equipos. Durante el sorteo oficial, programado para el 8 de abril de 2027, un representante de cada bombo será asignado a cada grupo.Una vez definidos los sectores, los equipos se acomodarán en cuatro franjas de clasificación. La confederación establecerá una matriz de partidos previa que obligará a cada selección a enfrentar a un rival de cada franja. Este innovador mecanismo abre la posibilidad de que se produzcan duelos de alta jerarquía desde la ronda inicial, combinando adversarios de diferentes posiciones en el ranking.La conformación del torneo se definirá a través de tres vías: