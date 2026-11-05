Concacaf revela el nuevo formato de la Copa Oro 2027: 16 selecciones, grupos de ocho y un invitado

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La Concacaf presentó el renovado formato de la Copa Oro 2027, que ampliará su participación a 16 selecciones distribuidas en dos grupos de ocho equipos. El nuevo sistema incluye una primera fase de cuatro partidos por equipo, una fase eliminatoria a partido único y la confirmación de Arabia Saudita como selección invitada. México, actual campeón, ya expresó su interés en ser una de las sedes oficiales del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 02:55 PM.
En Deportes y editada el 05/11/2026 02:59 PM.