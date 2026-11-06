Canelo Álvarez celebra los 50 años de Eddy Reynoso y reafirma su alianza tras recuperar el título

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Saúl "Canelo" Álvarez dedicó un emotivo mensaje a su entrenador, Eddy Reynoso, con motivo de su 50 cumpleaños, reafirmando un vínculo familiar y profesional de más de dos décadas. El homenaje llega días después de que el pugilista mexicano recuperara el campeonato supermediano del CMB tras vencer a Christian Mbilli en Arabia Saudita, consolidando un legado que lo mantiene como uno de los boxeadores más exitosos del mundo, con miras a disputar hasta tres peleas en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 06:43 PM.
En Deportes y editada el 06/11/2026 06:48 PM.