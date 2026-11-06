Canelo Álvarez celebra los 50 años de Eddy Reynoso y reafirma su alianza tras recuperar el título

Saúl "Canelo" Álvarez celebró el cumpleaños número 50 de su entrenador y líder del Canelo Team, Eddy Reynoso, con un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "¡Feliz cumpleaños, apá! Eddy Reynoso. Más que el mejor entrenador del mundo. No tengo palabras para describir todo el agradecimiento que siento. Más que el mejor entrenador del mundo, eres mi familia. Gracias, gracias, gracias. ¡Que cumplas muchísimos más!", escribió el campeón mundial supermediano.Esta publicación no solo reconoce el trabajo técnico de Reynoso, sino que utiliza la expresión familiar "apá", un apodo que el tapatío ha usado consistentemente a lo largo de una asociación que ya supera los 20 años. El mensaje llega en un momento cumbre, pocos días después de que Álvarez recuperara el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras su victoria sobre Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita.La relación entre Canelo y Eddy Reynoso se remonta a 2005, cuando un Saúl de 15 años buscaba construir su camino en Guadalajara. En el gimnasio de Julián "Chepo" Reynoso, padre de Eddy, el joven pugilista encontró el entorno ideal para forjar una carrera profesional. Canelo debutó el 29 de octubre de 2005 contra Abraham González en la Arena Chololo Larios, en Tonalá, Jalisco.Desde entonces, el equipo de Reynoso ha estado involucrado en cada faceta de su formación: desde el trabajo técnico, enfocado en contragolpes, defensa de cintura y puñetazos al cuerpo, hasta la planificación estratégica de peleas y el ascenso de categorías.Bajo la tutela de Reynoso, Canelo conquistó su primer cinturón mundial en 2011 al derrotar a Matthew Hatton por el título superwelter del CMB. Su carrera siguió una trayectoria ascendente con victorias emblemáticas sobre Miguel Cotto (2015) y Gennady Golovkin (2017-2018).La dupla dio el salto al peso semipesado en 2019, noqueando a Sergey Kovalev para ganar el campeonato de la OMB. Sin embargo, el punto más alto del Canelo Team ocurrió en la división supermediana (168 libras). Entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, Álvarez derrotó a Callum Smith, obligó a Billy Joe Saunders a abandonar la pelea y noqueó a Caleb Plant, convirtiéndose en el primer mexicano en ser campeón indiscutido al reunir los cuatro cinturones principales (AMB, CMB, OMB y FIB). Ese año perfecto le valió a Eddy Reynoso el reconocimiento como Entrenador del Año por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos.Tras su reciente victoria en Arabia Saudita, el registro profesional de Saúl Álvarez se eleva a 64 triunfos, 3 derrotas y 2 empates, con 39 nocauts y 25 victorias por decisión. La celebración del cumpleaños de Reynoso también sirve para medir la extensión y solidez de esta alianza, que en 2025 conmemoró los 20 años de Canelo como profesional. De cara al futuro, se estima que el pugilista pacte hasta tres peleas profesionales en 2027, manteniendo vigente la pregunta sobre quiénes serán sus próximos rivales en el cuadrilátero y cómo seguirá escribiendo su legado junto a su esquina de confianza.