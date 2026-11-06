Rafa Márquez convoca a 28 jugadores para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones ante Jamaica

...

El entrenador Rafa Márquez dio a conocer la lista oficial de 28 jugadores de la Selección Mexicana para disputar los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica. El gran atractivo de la convocatoria es el regreso de Jesús 'Tecatito' Corona tras cuatro años de ausencia, mientras que el equipo se concentrará en Mayakoba antes de viajar a Kingston y posteriormente jugar la vuelta en el Estadio Monterrey.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 06/11/2026 08:50 AM.