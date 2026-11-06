Rafa Márquez convoca a 28 jugadores para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones ante Jamaica

La espera terminó y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó la nómina que buscará avanzar en la fase eliminatoria de la Liga de Naciones. El punto más destacado de la lista es el regreso de Jesús "Tecatito" Corona, quien vuelve al Tri después de cuatro años sin ser convocado. Su último llamado fue en 2022, antes de que una lesión lo marginara tanto del Mundial de Qatar como de la reciente edición de 2026.El combinado nacional enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta. El partido de ida se disputará el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local de Kingston) en el National Stadium, mientras que la vuelta será el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monterrey, en Nuevo León.México iniciará su preparación el 8 de noviembre en Mayakoba, Riviera Maya, donde el grupo permanecerá concentrado hasta el 12 de noviembre antes de emprender el viaje a la capital jamaicana. La lista de 28 jugadores incluye representantes de 16 clubes distintos, repartidos entre la Liga MX y ocho países de Europa y Medio Oriente: