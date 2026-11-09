Caos en Estambul: pelea por el título del CMB termina en batalla campal tras invasión del público

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Una pelea por el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Estambul, Turquía, derivó en una violenta batalla campal después de que el ganador, Mourad Aliev, derrotara al invicto local Umut Camkiran. La invasión del ring por parte de los espectadores, quienes arrojaron objetos y agredieron al staff, fue condenada enérgicamente por el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, quien exigió sanciones legales para los responsables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:56 AM.
En Deportes y editada el 09/11/2026 10:34 AM.