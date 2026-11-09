Caos en Estambul: pelea por el título del CMB termina en batalla campal tras invasión del público

El encuentro se llevó a cabo en la Ulker Sports Arena de Estambul. Mourad Aliev se impuso por decisión unánime tras 12 rounds, arrebatándole el invicto profesional a Umut Camkiran, quien llegaba al combate con un récord de 25 peleas sin derrota.El problema estalló instantes después de que sonara la campana final. Según reportes de prensa, Aliev hizo un gesto obsceno dirigido hacia las gradas, lo que desató la ira inmediata de los espectadores y marcó el inicio del caos.Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el público invadió masivamente el ring, donde aún se encontraban los pugilistas, el réferi y el equipo técnico. La situación escaló rápidamente: los aficionados comenzaron a arrojar sillas y todo tipo de objetos, mientras intentaban agredir físicamente a Aliev, quien respondió defendiéndose a golpes.En medio del tumulto, el staff del boxeador también fue víctima de empujones y agresiones, convirtiendo lo que debía ser una celebración deportiva en una escena de violencia descontrolada.Ante la magnitud de los hechos, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial condenando enérgicamente lo sucedido.“El CMB rechaza la violencia de los fans que atacaron al boxeador visitante en Turquía. Fue un evento fantástico que se vio arruinado por hinchas violentos que deben ser investigados y sancionados en apego a la ley”, declaró Sulaimán. El organismo exigió que las autoridades turcas actúen con todo el peso de la ley contra los responsables de este vergonzoso episodio, buscando preservar la integridad y seguridad del deporte.