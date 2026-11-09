Cruz Azul arrebata el liderato del Apertura 2026 tras vencer a Tigres; así queda la tabla

...

Tras la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul se quedó con el liderato en solitario al sumar 32 puntos tras vencer a Tigres. Mientras tanto, América y Chivas empataron sus respectivos compromisos y se mantienen en la persecución con 30 unidades, definiendo una apretada recta final que se resolverá en la Jornada 17 con duelos clave, incluido el Clásico Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:15 AM.
En Deportes y editada el 09/11/2026 08:19 AM.