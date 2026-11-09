Cruz Azul arrebata el liderato del Apertura 2026 tras vencer a Tigres; así queda la tabla

La jornada 16 del Torneo Apertura 2026 trajo movimientos decisivos en la parte alta de la tabla. Cruz Azul se impuso 3-2 ante Tigres en un emocionante partido de cinco goles, lo que le permitió alcanzar los 32 puntos y quedarse con el liderato en solitario de cara a la última fecha.Por su parte, los empates de América (2-2 ante Pumas) y Chivas (1-1 ante León) frenaron su ascenso, dejándolos en segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con 30 unidades. La lucha por el primer lugar se definirá en la última jornada, donde Chivas recibirá precisamente al líder Cruz Azul en un duelo que podría ser definitivo.La fecha dejó siete triunfos y dos empates. Toluca consiguió el resultado más contundente de la jornada al golear 4-0 a Monterrey, mientras que Pachuca firmó una victoria amplia al derrotar 4-1 a Atlas.En la visita, Santos Laguna sumó tres puntos vitales al vencer 2-0 a Atlante, y FC Juárez logró un valioso triunfo como visitante ante Atlético de San Luis por el mismo marcador. Necaxa también se llevó la victoria al imponerse 1-0 a Tijuana, y Puebla salió con los tres puntos de Querétaro tras ganar 2-0. Los otros dos encuentros terminaron en empates: Pumas 2-2 América y León 1-1 Chivas.En la zona de clasificación directa, Toluca y Atlas comparten la cuarta y quinta posición con 27 puntos. Santos Laguna se mantiene en la sexta plaza con 25 unidades, mientras que la pelea por los últimos lugares del repechaje se intensifica: León ocupa la séptima posición con 23 puntos, seguido de cerca por Pachuca y Tijuana con 22. Monterrey marcha como décimo con 21 puntos, igualado con Pumas, mientras que los Gallos Blancos de Querétaro llegaron a 20 unidades. En la parte baja de la tabla, la situación es crítica: FC Juárez es el último lugar con 11 puntos, un escalón más arriba está Necaxa con 13, seguido de Atlante con 14.La última fecha del torneo regular arrancará el viernes 20 de noviembre con el duelo entre Puebla y Atlético de San Luis a las 19:00 horas. A las 21:00 horas se disputarán los encuentros Tijuana vs. Atlante y FC Juárez vs. Atlas.La actividad del sábado 21 de noviembre comenzará a las 17:00 horas con los partidos Pachuca vs. Toluca y Santos Laguna vs. León. Más tarde, Pumas enfrentará a Monterrey a las 19:00 horas, mientras que Tigres se medirá con América a las 21:00 horas en otro choque de alto voltaje.El domingo 22 de noviembre cerrará la fase regular con Querétaro recibiendo a Necaxa a las 19:00 horas. El plato fuerte de la jornada, y uno de los partidos que definirán el torneo, será el duelo entre Chivas y Cruz Azul, programado para las 17:07 horas.