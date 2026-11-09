Isaac "Pitbull" Cruz fija su mira en el título del CMB: busca ser retador mandatorio de Dalton Smith

...

El boxeador mexicano Isaac "Pitbull" Cruz tiene como próximo objetivo convertirse en el retador mandatorio al título mundial de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), actualmente en manos del británico Dalton Smith. Cruz aprovechará la Convención Anual del CMB en Acapulco para solicitar al presidente Mauricio Sulaimán esta designación, dejando de lado su anterior interés en enfrentar a Ryan García, tras consolidar su posición con victorias ante Néstor Bravo y Lamont Roach.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 09/11/2026 08:52 AM.