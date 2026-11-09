Isaac "Pitbull" Cruz fija su mira en el título del CMB: busca ser retador mandatorio de Dalton Smith

Isaac "Pitbull" Cruz tiene definido su próximo gran paso en el boxeo profesional y ha puesto su mira en el británico Dalton Smith, vigente campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de peso superligero. El peleador de la Magdalena Contreras aprovechará su participación como invitado en la Convención Anual del organismo, que se celebra en el puerto de Acapulco, para tener una reunión clave con Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.Su solicitud es clara: que se le designe oficialmente como el retador mandatorio al título mundial, una posición que le garantizaría una oportunidad obligatoria por el cetro en el futuro cercano.La petición de Cruz no llega al azar, sino respaldada por un historial reciente sólido que lo avala como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. El "Pitbull" busca que se reconozcan sus dos defensas exitosas y victorias de alto calibre frente a rivales de la talla de Néstor Bravo y el estadounidense Lamont Roach. Estos triunfos han fortalecido su posición en los rankings y le dan el peso argumentativo necesario para exigir una oportunidad titular.Aunque en meses anteriores Cruz había lanzado diversos nombres al ruedo, destacando principalmente un posible choque contra Ryan García tras su victoria sobre Néstor Bravo en septiembre pasado, el panorama ha cambiado. El boxeador mexicano ha decidido dejar de lado esa posibilidad para centrarse exclusivamente en la figura de Dalton Smith.La estrategia de Cruz es clara: conquistar el título mundial legitimo es el paso necesario para encaminarse hacia retos de mayor envergadura y consolidar su legado en la historia del boxeo mexicano. Si logra superar a Smith, las puertas se le abrirían de par en par para unificar coronas o enfrentar a los nombres más grandes de la categoría, algo que una pelea contra García no le garantizaría en este momento.