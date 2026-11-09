Leandro Hernández de Colo Colo es detenido por conducir ebrio y provocar un grave accidente

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El futbolista chileno Leandro Hernández (21), del Colo Colo, fue detenido la madrugada del domingo 8 de noviembre tras provocar un grave accidente de tránsito en el barrio de Providencia, Santiago. El jugador, que registró 1.2 gramos de alcohol en la sangre, salió ileso del choque, mientras que el conductor del otro vehículo debió ser hospitalizado con heridas de consideración. El incidente ocurre en una jornada histórica para el club, que ese mismo día se coronó campeón de la Liga de Primera 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:26 AM.
En Deportes y editada el 09/11/2026 09:29 AM.