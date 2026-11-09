Leandro Hernández de Colo Colo es detenido por conducir ebrio y provocar un grave accidente

La madrugada de este domingo 8 de noviembre, el joven futbolista Leandro Hernández fue detenido por efectivos de Carabineros de Chile tras protagonizar un grave accidente de tránsito en el barrio de Providencia, en la capital chilena. Según los reportes policiales, el jugador se saltó un semáforo en rojo y colisionó violentamente contra otro vehículo.Las pruebas de alcoholemia realizadas en el lugar arrojaron que Hernández conducía en estado de ebriedad, con un nivel de 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal permitido en el país.Afortunadamente, el futbolista de 21 años salió ileso del impacto. Sin embargo, el conductor del otro automóvil involucrado en la colisión sufrió heridas de consideración, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica.Las autoridades continúan con las investigaciones de rigor para determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas del siniestro, un procedimiento que podría derivar en multas, la suspensión de su licencia de conducir y posibles cargos penales por lesiones y conducción bajo los efectos del alcohol.El incidente adquiere una relevancia particular por el momento deportivo que atraviesa el jugador y su club. Hernández no fue convocado para el partido que Colo Colo disputó ese mismo domingo frente a Ñublense en Chillán, ya que se encontraba en proceso de recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Mientras el jugador enfrentaba este revés personal y legal fuera de la cancha, su equipo lograba una gesta histórica: Colo Colo se impuso en el encuentro y se alzó oficialmente como el campeón de la Liga de Primera 2026. La directiva del club aún no ha emitido un comunicado oficial respecto a las medidas disciplinarias internas que podrían aplicarse al jugador a raíz de este grave incidente.