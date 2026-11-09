El Real Oviedo contrata a Raúl González como nuevo entrenador hasta 2028

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Raúl González Blanco como el nuevo estratega del primer equipo, con un contrato que lo vincula al club asturiano hasta junio de 2028. El exjugador del Real Madrid, de 49 años, dirigirá su primer partido en el banquillo azul el próximo sábado ante el Girona FC en el estadio Carlos Tartiere.Raúl, quien colgó las botas en 2015 tras militar en clubes como el Schalke 04, el Al-Sadd y el New York Cosmos, inició su carrera en los banquillos en las categorías formativas del Real Madrid en 2018. Tras ganar la Liga de Campeones Juvenil en 2020 con el Juvenil A, pasó a dirigir al RM Castilla durante seis temporadas, acumulando una sólida experiencia en la gestión de vestuarios y desarrollo de talento joven.El anuncio de la llegada de Raúl se produjo apenas horas después de que el club comunicara la destitución de Julián Calero. El técnico, contratado el pasado mes de junio y con contrato vigente hasta el próximo año, deja al equipo en la novena posición de LaLiga Hypermotion, con 21 puntos (seis victorias, tres empates y cuatro derrotas), a solo un punto de la zona de playoff y a seis del ascenso directo.La decisión ha generado sorpresa en el entorno del fútbol español, ya que la destitución llega inmediatamente después de que el Real Oviedo lograra una importante victoria por 1-2 frente al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado sábado, un resultado que había reforzado la dinámica positiva del equipo.El despido de Calero marca un hito negativo en la reciente historia institucional del club, convirtiéndose en el séptimo entrenador destituido desde que el Grupo Pachuca se hizo con el control accionarial del Real Oviedo en el verano de 2022.Desde entonces, la inestabilidad en el banquillo ha sido una constante, sin que ningún técnico haya logrado completar una temporada completa al mando del equipo. A la lista de entrenadores cesados se suman ahora los nombres de Jon Pérez Bolo, Álvaro Cervera, Javi Calleja, Veljko Paunovic, Luis Carrión, Guillermo Almada y, finalmente, Julián Calero. La directiva espera que la llegada del prestigio y la experiencia de Raúl González logre estabilizar el proyecto deportivo y empujar al equipo hacia los puestos de ascenso.