El Real Oviedo contrata a Raúl González como nuevo entrenador hasta 2028

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El Real Oviedo ha anunciado la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028. El movimiento se produce horas después de la sorpresiva destitución de Julián Calero, quien deja al equipo en novena posición de LaLiga Hypermotion y a un punto de los playoffs, consolidando una racha de inestabilidad con siete entrenadores despedidos desde que el Grupo Pachuca tomó el control del club en 2022.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:33 AM.
En Deportes y editada el 09/11/2026 09:36 AM.