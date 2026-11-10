Asesinan en Pará al padre del delantero del Santos, Rony; Neymar Jr. le presta avión para viajar

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El fútbol brasileño está de luto tras el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre del delantero del Santos FC, Rony. El hombre de 72 años fue apuñalado en Terra Alta, Pará, por una mujer que confesó el crimen alegando una disputa económica. Ante la tragedia, su compañero Neymar Jr. puso a disposición su avión privado para facilitar el viaje del jugador, mientras clubes como el Palmeiras y el Remo enviaron sus más sentidas condolencias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 03:33 PM.
En Deportes y editada el 10/11/2026 03:37 PM.