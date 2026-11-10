Asesinan en Pará al padre del delantero del Santos, Rony; Neymar Jr. le presta avión para viajar

El lunes 9 de noviembre de 2026, el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará, Brasil, fue escenario de una tragedia que ha conmocionado al deporte. Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, falleció tras recibir una puñalada en el cuello con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros.De acuerdo con la Policía Civil, la presunta responsable, Selma Soares Cordovil (48), fue detenida minutos después del hecho. En su declaración, la mujer confesó la autoría del ataque, asegurando que la agresión ocurrió por una disputa relacionada con el pago de un servicio sexual que, según su versión, le había prestado a la víctima una semana antes. La sospechosa afirmó que el hombre no había cubierto el importe acordado y manifestó no arrepentirse de lo sucedido. Los testimonios indican que el ataque ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando la víctima se encontraba de espaldas a su agresora. A pesar de ser trasladado de emergencia a un centro médico, falleció debido a la gravedad de la lesión y la pérdida de sangre.Tras conocer la trágica noticia, el Santos FC decidió liberar inmediatamente a Rony de sus compromisos con el equipo para que pudiera trasladarse junto a sus familiares a la región de Pará. En un gesto de profunda solidaridad, su compañero de vestidor, Neymar Jr., puso a su disposición su avión privado para facilitar y agilizar el viaje del atacante en este momento tan difícil.A través de un comunicado oficial, Rony expresó el profundo dolor que le provocó la noticia: “Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón”. El delantero también manifestó su firme intención de honrar la memoria de su padre y encontrar las fuerzas necesarias para seguir adelante.Las muestras de apoyo y solidaridad no se hicieron esperar, llegando desde los equipos que marcaron la trayectoria profesional del atacante. El Remo, club en el que se formó y debutó como futbolista profesional, y el Palmeiras, institución con la que conquistó once títulos entre 2020 y 2025, expresaron sus más sentidas condolencias al jugador y a su familia.Durante su exitosa etapa en el Palmeiras, Rony construyó una destacada sociedad ofensiva con Raphael Veiga (actual futbolista del Club América), siendo ambos protagonistas de los títulos de la Copa Libertadores de 2020 y 2021, además de compartir convocatorias con la selección brasileña. De hecho, Rony se consolidó como el máximo goleador del Palmeiras en la historia de la Copa Libertadores con 21 tantos, dejando una huella imborrable en el fútbol sudamericano que ahora se une al duelo por esta irreparable pérdida familiar.