Canelo Álvarez estrena su marca "Santos" al recuperar el título del CMB ante Mbilli

En una noche de triunfo, Canelo Álvarez aprovechó el escenario global de Riad para presentar "Santos", su nueva línea de ropa deportiva. La marca, que lleva el nombre de pila del peleador (Santos Saúl Álvarez Barragán) y rinde homenaje a su padre, tuvo una presencia protagónica en cada detalle de su indumentaria: botas, shorts, playeras y guantes, además de estar visiblemente plasmada en la lona del ring. La exhibición de la marca acompañó al pugilista desde su entrada hasta el cierre del combate, consolidando su identidad comercial junto a su legado deportivo.El combate, celebrado el 31 de octubre, terminó con una decisión unánime a favor del mexicano, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110. La pelea estuvo marcada por la precisión y la experiencia del tapatío, quien controló varios pasajes del encuentro con golpes sólidos y una defensa que neutralizó los ataques del francés.Aunque Mbilli buscó presionar desde los primeros rounds y lanzó un mayor volumen de golpes, Canelo administró el ritmo y encontró los espacios para castigar a su rival con impactos más efectivos. Un punto de inflexión ocurrió en el octavo asalto, cuando Mbilli perdió un punto por conectar un golpe ilegal en la nuca de Álvarez, lo que condicionó sus intentos de recuperar terreno. En los episodios finales, Canelo mantuvo el control ante un rival que bajó la intensidad, cerrando con intercambios que consolidaron su dominio y le permitieron reconquistar el cetro supermediano del organismo verde y oro.Con el título de nuevo en sus manos, el equipo de Canelo ya mira hacia el futuro. Eddy Reynoso, su entrenador, reveló que el boxeador ya inició su preparación física y que el trabajo aumentará de intensidad a partir de diciembre, con el objetivo de volver al ring en marzo. Actualmente, trabajan junto a organizadores de Arabia Saudita para definir la sede y los detalles de la siguiente presentación.La primera opción para Canelo es una revancha frente a Terence Crawford. Reynoso considera este combate como la oportunidad dorada para revertir el resultado de la pelea en la que el estadounidense le arrebató el campeonato indiscutido de las 168 libras durante 2025.En caso de que la negociación con Crawford no se concrete, el plan B del equipo es buscar una contienda de unificación en la división supermediana. Además, Reynoso dejó abierta la posibilidad de una segunda oportunidad ante Dmitry Bivol, el rival que venció a Álvarez por decisión en mayo de 2022, demostrando que el mexicano está dispuesto a enfrentar los retos más exigentes para consolidar su legado.