Canelo Álvarez estrena su marca "Santos" al recuperar el título del CMB ante Mbilli

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Saúl "Canelo" Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con una contundente victoria por decisión unánime ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Durante el evento, el boxeador presentó oficialmente su nueva línea de ropa deportiva, "Santos", en alusión a su nombre completo y a su padre. Tras el triunfo, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que el tapatío ya prepara su regreso para marzo, con una revancha ante Terence Crawford como principal objetivo para recuperar el estatus de indiscutido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 10:02 AM.
En Deportes y editada el 10/11/2026 10:07 AM.