Canelo Álvarez evalúa subir a 175 libras para enfrentar a Willy Hutchinson tras recuperar el título

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Tras recuperar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Christian Mbilli, Saúl "Canelo" Álvarez y su equipo evalúan sus próximos rivales. La opción que toma más fuerza es el escocés Willy Hutchinson, actual campeón de las 175 libras, lo que implicaría un regreso del mexicano al peso semipesado. Otras alternativas incluyen al interino Lester Martínez, mientras su regreso al ring se perfila para inicios de 2027 bajo el acuerdo con Riyadh Season.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 03:51 PM.
En Deportes y editada el 11/11/2026 03:53 PM.