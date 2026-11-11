Canelo Álvarez evalúa subir a 175 libras para enfrentar a Willy Hutchinson tras recuperar el título

La victoria de Canelo Álvarez sobre Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, marcó su regreso a los campeonatos mundiales después de perder todos los cinturones de las 168 libras ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano se impuso por decisión unánime con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, infligiendo la primera derrota profesional a un Mbilli que ahora registra una marca de 29-1-1.A pesar de la presión inicial del campeón invicto de 31 años, Álvarez tomó el control a partir del sexto asalto con un uppercut de derecha y un recto que frenaron el avance de su rival. Según datos de CompuBox, Canelo conectó 132 golpes de poder frente a los 99 de Mbilli, con una efectividad total del 31.3% contra el 17.5% de su adversario. La deducción de un punto a Mbilli en el octavo round por golpes ilegales solo complicó más sus posibilidades en las tarjetas de los jueces.Con el título supermediano asegurado, el equipo de Canelo mira hacia nuevas fronteras. Willy Hutchinson, de 28 años, se ha convertido en una opción principal tras conquistar el cinturón vacante del CMB en peso semipesado (175 libras) al vencer por decisión unánime a Joshua Buatsi.El entrenador y mánager de Álvarez, Eddy Reynoso, confirmó a ESPN KnockOut que el escocés entra en el panorama: “Sí, sin duda Hutchinson es una opción para Canelo. Veremos”. Reynoso señaló que ha seguido las recientes peleas del británico y considera que el choque sería favorable para el mexicano, quien ya fue campeón en esa división hace varios años. Por su parte, Hutchinson ha expresado su disposición para enfrentar al astro mexicano y aseguró ya haber recibido un acercamiento sobre la posibilidad.Además de Hutchinson, el guatemalteco Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras, se perfila como otro candidato principal. Martínez busca ser designado como retador obligatorio y cuenta con el antecedente de un empate ante el propio Mbilli en la función donde Canelo enfrentó a Crawford.También permanecen en la conversación las revanchas ante Dmitry Bivol (quien derrotó a Canelo en mayo de 2022) y Terence Crawford. Sin embargo, la opción contra Crawford luce más lejana tras el anuncio de su retiro del boxeo.De acuerdo con Reynoso, existen planes para renovar la relación y prolongar la carrera del campeón mexicano, quien tiene una pelea pendiente dentro de su acuerdo con Riyadh Season. Su regreso al ring se perfila para febrero o marzo de 2027, momento en el que se definirá si busca consolidar su legado en el peso supermediano o hace historia nuevamente en la división de los semipesados.